Де зараз зірка "ВІА Гри" Альона Вінницька: як вона живе (фото)

Українська співачка Альона Вінницька здобула велику славу на початку 2000-х років. Артистка стала першою солісткою гурту "ВІА Гра", а після відходу з колективу зайнялась сольною кар’єрою.

Однак з часом Вінницька почала зникати з публіки. Після початку повномасштабного вторгнення співачка взагалі перестала виступати та рідко з’являтись у соцмережах. Як зараз живе артистка – розповість Фокус.

Музична кар’єра та популярність

Справжнє ім’я Альони Вінницької – Ольга. Вона народилась у 1974 році в Києві. Артистка завжди захоплювалась музикою і тому у 1993-му створила рок-гурт The Last Unicorn. Втім, колектив проіснував недовго.

Згодом Альона стала ведучою музичного каналу Biz-TV, а також почала брати участь у проєктах на каналі "Інтер". Після цього вона здобула неабияку славу.

У 2000 році Вінницьку запросили приєднатися до гурту "ВІА Гра". Вона стала учасницею першого складу колективу разом із Надією Мейхер та Анною Сєдаковою.

Видео дня

У "ВІА Грі" Альона пробула майже три роки. Відомі хіти "Спроба № 5" та "Я не повернуся" принесли величезну популярність колективу.

Альона Вінницька та Надія Мейхер Фото: Instagram

Проблеми у "ВІА Грі"

Згодом Вінницька поскаржилась, що у гурті вона не завжди могла вільно виражати власну індивідуальність. У колективі були обмеження щодо іміджу учасниць та особистого життя. Альона зізнавалась, що їй було непросто поєднувати роботу і стосунки з чоловіком Сергієм Большим.

Наприкінці 2002-го співачка пішла з "ВІА Гри". Вона пояснила це бажанням займатися сольною кар’єрою. До того ж Альона скаржилась на суперечки з керівництвом гурту.

Зірка "ВІА Гри" Альона Вінницька Фото: Instagram

Сольна творчість

Після відходу з "ВІА Гри" Вінницька зайнялась сольною кар’єрою. Вона обрала напрямок поп-рок. Однак, за словами артистки, керівництво гурту створювало перешкоди для її концертів.

Альона згадувала слова Костянтина Меладзе про причини її відходу. Вона розповідала, що висловлювання композитора не відповідали тому, що відбувалося насправді.

Співачка Альона Вінницька Фото: Instagram

Скандал із Меладзе

У 2024 році Вінницька повідомила, що після того, як покинула колектив, Костянтин Меладзе мстився їй. Композитор нібито хотів довести, що колишні учасниці "ВІА Гри" не здатні досягти успіху самостійно. Водночас Альона вдячну йому за професійний досвід.

Особисте життя

Вінницька з 1995 року заміжня за Сергієм Большим. Втім, у 2024-му вона заявила, що деякий час пара мала проблеми у стосунках і навіть жила окремо.

Згодом Альона та Сергій змогли відновити та зберегти стосунки. Пара разом вже понад 30 років. Дітей у них немає.

Після початку повномасштабної війни чоловік Вінницької долучився до лав ЗСУ. Він брав участь в евакуації поранених військових із фронту.

Альона Вінницька з чоловіком Сергієм Большим Фото: Instagram

Як зараз живе Вінницька

З початку війни у 2022 році Альона зникла з медіапростору і призупинила музичну кар’єру. Вона вкрай рідко ділиться у соцмережі особистими фотографіями.

Вінницька вирішила залишитись в Україні через стан здоров’я своєї мами. Наразі вона активно допомагає нашим людям, зокрема надає психологічну підтримку тим, хто постраждав від війни.

Крім цього, співачка створила благодійний фонд і запустила програму "Нова перспектива". Мета Вінницької — допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя, отримати психологічну підтримку та освоїти нову професію.

Як зараз виглядає Альона Вінницька Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Альона Вінницька зізналася, що досі ображається на колишнього продюсера Костянтина Меладзе.

Також артистка висловилася про свою ексколегу Анну Сєдокову.

Крім того, співачка розповіла, де зараз служить її чоловік Сергій Большой.