Чемпионка мира Дарья Харитонова завоевала титул Miss International Ukraine и будет представлять Украину в Токио

Теперь Дарья будет готовиться к новому испытанию — представлению Украины на международном конкурсе "Miss International".

Финалистка конкурса "Мисс Украина 2025" Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и будет представлять Украину на международном конкурсе Miss International, финал которого состоится 25 ноября в Токио, Япония.

Об этом сообщила пресс-служба Национального комитета "Мисс Украина", пишет УНИАН. Отмечается, что Дарья успешно реализует себя в спорте, тренерской деятельности и модельном бизнесе. Она является чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди взрослых по спортивным бальным танцам. Также Дарья развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Важной частью жизни Дарьи является благотворительная деятельность. Она присоединилась к таким инициативам, как благотворительный эфир "Танцы со звездами" совместно с Superhumans Center, проект Ukrainian Women Unity и "Бал храбрых сердец" в поддержку центра протезирования U+.

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Финалистка конкурса "Мисс Украина 2025" Дарья Харитонова

Теперь Дарья будет готовиться к новому испытанию — представлению Украины на международном конкурсе "Miss International". Мероприятие пройдет с 11 по 27 ноября в Токио. Давайте поддержим нашу представительницу и пожелаем ей яркого выступления и победы!