Чемпіонка світу Дар`я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Тепер Дар’я готуватиметься до нового виклику – представлення України на міжнародному конкурсі Miss International.

Фіналістка конкурсу "Міс Україна 2025" Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine та представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Miss International, фінал якого відбудеться 25 листопада в Токіо, Японія.

Про це повідомили прессслужба Національного комітету "Міс Україна", пише УНIАН. Зазначається, що Дар’я успішно реалізує себе у спорті, тренерській діяльності та моделінгу. Вона є чемпіонкою світу серед юніорів і чемпіонкою Європи серед дорослих зі спортивних-бальних танців. Також Дар’я розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

Важливою частиною життя Дар’ї є благодійна діяльність. Вона долучилася до таких ініціатив, як благодійний ефір "Танці з зірками" спільно із Superhumans Center, проєкт Ukrainian Women Unity та Бал хоробрих сердець на підтримку центру протезування U+.

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Фіналістка конкурсу "Міс Україна 2025" Дар`я Харитонова

Тепер Дар’я готуватиметься до нового виклику – представлення України на міжнародному конкурсі Miss International. Подія відбудеться з 11 по 27 листопада в Токіо. Підтримаємо нашу представницю та побажаємо їй яскравого виступу й перемоги!