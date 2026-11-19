19 ноября на SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X". Участники впервые объединились в команды и начали соревноваться за подсказки. Однако отныне им нужно быть ещё внимательнее: в игре появились ложные подсказки, которые могут сбить с правильного пути. Изменились и правила поиска точки X — теперь не все участники будут отгадывать место, где они оказались.

Одним из первых испытаний стало задание на воде. Участникам нужно было на сапах преодолеть препятствия, найти правильные указатели и повесить три из них на столб. Однако для Мишель Андраде задание усложнилось: она запуталась на сапе среди препятствий и не смогла самостоятельно выбраться из ситуации. На помощь пришел другой участник Destination X Виталий Островский. Благодаря его помощи Мишель смогла справиться с препятствиями и продолжить испытание.

"Я катаюсь на сапах, у меня хороший баланс, и я была уверена, что точно справлюсь. Но даже не представляла, насколько всё будет сложно и как сильно адреналин может повлиять на мои эмоции. К тому же есть ответственность перед командой: я знаю, насколько для Алины Гниденко важна победа, а Виталик — очень сильный участник, и мне тоже хотелось показать свой максимум.

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В какой-то момент началась настоящая паника, я не понимала, что делать, и очень нуждалась в помощи Виталика. Это вовсе не детские задачки, а настоящее испытание. Было очень непросто, и слава Богу, что Виталик был рядом. Он постоянно поддерживал меня, говорил: "Успокойся, всё будет хорошо" и помогал. Потому что в какой-то момент адреналин и паника просто взяли верх над моими эмоциями", — поделилась украинско-боливийская певица Michelle Andrade.

На SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вышел второй эпизод приключенческого реалити-шоу на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV

Однако командная работа — не единственное, что отныне будет влиять на ход игры. Во втором эпизоде участники также узнали о новом механизме голосования. Отныне в Map Room будут отправляться не все игроки, а только пятеро, которых выберут сами участники. Каждый сможет отдать голос за того, кого считает самым слабым в игре.

Тот, кто наберет больше всего голосов, попадет в Map Room, чтобы отметить на карте Украины свою версию точки X. Остальные участники отправятся в сейф, где будут защищены от выбывания в этом эпизоде. Таким образом, теперь игрокам придётся не только искать подсказки и распознавать ложные подсказки, но и внимательно следить за действиями друг друга, оценивать шансы соперников и решать, кому можно доверять.

Участников ждут новые испытания, сложные решения и проверка доверия друг к другу. Чтобы добраться до финала Destination X на SWEET.TV, им придется быть внимательными, мыслить рационально, договариваться и находить баланс между собственной стратегией и командной игрой. А главная цель остается прежней — отгадать точку X на карте Украины.

Второй эпизод уже доступен на SWEET.TV. Новые эпизоды будут выходить каждый четверг.