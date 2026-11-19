19 листопада на SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах Destination X. Учасники вперше об’єдналися в команди та почали змагатися за підказки. Однак відтепер їм потрібно бути ще уважнішими: у грі з’явилися хибні підказки, які можуть збити з правильного шляху. Змінилися й правила пошуку точки X — тепер не всі учасники будуть відгадувати місце, де вони опинилися.

Одним із перших випробувань стало завдання на воді. Учасникам потрібно було на сапах подолати перешкоди, знайти правильні вказівники та повісити три з них на стовп. Однак для Мішель Андраде завдання ускладнилося: вона заплуталася на сапі серед перешкод і не змогла самостійно вибратися з ситуації. На допомогу прийшов інший учасник Destination X Віталій Островський. Завдяки його допомозі Мішель змогла впоратися з перешкодами та продовжити випробування.

"Я катаюся на сапах, маю хороший баланс і була впевнена, що точно впораюся. Але навіть не уявляла, наскільки все буде складно і як сильно адреналін може вплинути на мої емоції. До того ж є відповідальність перед командою: я знаю, наскільки для Аліни Гніденко важлива перемога, а Віталік — дуже сильний учасник, і мені теж хотілося показати свій максимум.

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У якийсь момент почалася справжня паніка, я не розуміла, що робити, і дуже потребувала допомоги Віталіка. Це зовсім не дитячі завдання, а справжнє випробування. Було дуже непросто, і слава Богу, що Віталік був поруч. Він постійно підтримував мене, казав: "Заспокойся, все буде добре" і допомагав. Бо в якийсь момент адреналін і паніка просто взяли гору над моїми емоціями", — поділилася українсько-болівійська співачка Michelle Andrade.

На SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV На SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах "Destination X" Фото: SWEET.TV

Однак командна робота — не єдине, що відтепер впливатиме на хід гри. У другому епізоді учасники також дізналися про новий механізм голосування. Відтепер до Map Room вирушатимуть не всі гравці, а лише п’ятеро, яких визначать самі учасники. Кожен зможе віддати голос за того, кого вважає найслабшим у грі.

Той, хто набере найбільше голосів, потрапить до Map Room, щоб позначити на карті України свою версію точки X. Решта учасників вирушать до сейфу, де будуть захищені від вибування в цьому епізоді. Таким чином, тепер гравцям доведеться не лише шукати підказки та розпізнавати хибні підказки, а й уважно стежити за діями одне одного, оцінювати шанси суперників і вирішувати, кому можна довіряти.

На учасників чекають нові випробування, складні рішення та перевірка довіри один до одного. Щоб дістатися до фіналу Destination X на SWEET.TV, їм доведеться бути уважними, мислити раціонально, домовлятися та знаходити баланс між власною стратегією та командною грою. А головна мета залишається незмінною — відгадати точку X на карті України.

Другий епізод уже доступний на SWEET.TV. Нові епізоди виходитимуть щочетверга.