В роскошном особняке голливудского актёра Уилла Смита в Калифорнии внезапно разразился масштабный пожар. Ранее в этом дорогом поместье уже происходил подобный инцидент.

Пожар произошёл в поместье актёра в Калабасасе в понедельник, 23 ноября. Около полуночи в службу 911 поступил звонок о возгорании хозяйственной постройки на территории поместья, которое вскоре удалось потушить. Об этом сообщило издание Page Six.

Что стало причиной пожара

Представитель полиции позже сообщил журналистам, что в результате инцидента никто из людей не пострадал. Причиной возгорания, по его словам, стал несчастный случай.

"Служба охраны на месте происшествия сообщила, что загорелся сарай для технического обслуживания. Прибыв на место, заместители шерифа увидели постройку типа сарая, охваченную пламенем. Сотрудники пожарной службы округа Лос-Анджелес прибыли на место и потушили пожар", — рассказали представители полиции журналистам газеты The New York Post.

Видео дня

Позже представитель пожарной службы сообщил, что пожар удалось потушить менее чем за час. Он также добавил, что транспортировка пострадавших "не потребовалась".

На видеороликах с места событий, которые распространились в сети, видно, как за воротами поместья поднимается сильное пламя и густой дым. Неизвестно, каковы последствия инцидента и какой ущерб понес звездный владелец.

Пожар в поместье Уилла Смита в Калифорнии

СМИ сообщают, что эта вилла Смита оценивается как минимум в 42 миллиона американских долларов. Эта резиденция принадлежит актёру с 2010 года.

Пожары преследуют актёра

По данным NYP, недвижимость Уилла Смита и его жены в последние годы преследует волна пожаров. За последние восемь лет один семейный дом сгорел дотла, другой был полностью уничтожен пожаром, разразившимся в подвале, а остальные оказались на пути лесных пожаров, потрясших США и вынудивших семью актёра бежать.

Самая тяжелая утрата для семьи произошла в январе 2025 года, когда пожар пронесся по району Малибу. Тогда дом дочери Уиллоу с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами, из которого открывался вид на Тихий океан, был полностью разрушен.

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