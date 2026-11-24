У розкішному особняку голлівудського актора Вілла Сміта у Каліфорнії раптово спалахнула масштабна пожежа. Раніше у дорогому маєтку вже трапився подібний інцидент.

Пожежа сталася у маєтку актора у Калабасасі у понеділок, 23 листопада. Близько опівночі до служби 911 надійшов дзвінок про займання господарської будівлі на території маєтку, яку незабаром вдалося загасити. Про це повідомило медіа Page Six.

Що стало причиною пожежі

Представник поліції згодом інформував журналістів, що внаслідок інциденту ніхто з людей не зазнав поранень. Причиною займання, за його словами, став нещасний випадок.

"Служба охорони на місці події повідомила, що загорівся сарай для технічного обслуговування. Прибувши на місце, заступники шерифа побачили споруду типу сараю, охоплену полум’ям. Співробітники пожежної служби округу Лос-Анджелес прибули на місце та загасили пожежу", — розповіли представники поліції журналістам газети The New York Post.

Відео дня

Пізніше представник пожежної служби повідомив, що займання вдалося ліквідувати менш ніж за годину. Він також додав, що транспортування потерпілих "не знадобилося".

У відеороликах з місця подій, які поширили у мережі, видно, як за воротами маєтку здіймається сильний вогонь і густий дим. Невідомо, які наслідки інциденту і скільки збитків поніс зірковий власник.

Пожежа у маєтку Вілла Сміта у Каліфорнії

ЗМІ пишуть, що цей маєток Вілла Сміта оцінюється у щонайменше 42 мільйони американських доларів. Ця резиденція перебуває у власності актора з 2010 року.

Пожежі переслідують актора

За даними NYP, нерухомість Вілла Сміта та його дружини за останні роки переслідує хвиля пожеж. За останні вісім років один сімейний будинок згорів дотла, інший був повністю знищений пожежею, що здійнялася у підвалі, а інші опинилися на шляху лісових пожеж, що сколихнули США і змусили родину актора втікати.

Найтяжча втрата для родини сталася в січні 2025 року, коли пожежа прокотилася районом Малібу. Тоді будинок доньки Віллоу з чотирма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами, з якого відкривався вид на Тихий океан, був повністю зруйнований.

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