Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт были дома, когда в комплексе оскароносного актёра, стоимостью 42 миллиона долларов, вспыхнул пожар, но инцидент не заставил их эвакуироваться из здания.

Как стало известно изданию Page Six, 58-летний Смит и его 55-летняя жена находились в особняке в Калабасе во время чрезвычайной ситуации.

Загорелось поместье Уилла Смита

На место происшествия была направлена пожарная машина двойного назначения, и через два часа пламя было окончательно потушено.

Службы безопасности на месте сообщили, что горит сарай для технического обслуживания. А в заявлении было указано, что остальные постройки на территории остались неповреждёнными, а причина пожара была "случайной".

О пострадавших не сообщается.

Уилл и Джада были замечены в Малибу в начале выходных, когда они посещали небольшой пляжный домик Soho House со своими детьми — Джейденом (28 лет) и Уиллоу (26 лет).

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Усадьба Уилла Смита Фото: Page Six

Не первый пожар

В прошлом семья Смитов сталкивалась с подобными чрезвычайными ситуациями — дом Уиллоу с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами был уничтожен во время пожара в Палисейдс в январе 2025 года.

Уилл и Джада, поженившиеся в декабре 1997 года, также пережили пожар в подвале того же особняка в Калабасасе в сентябре 2021 года, что вынудило их приобрести особняк в Хидден-Хиллз площадью 10 417 квадратных футов, чтобы остановиться в нём на время ремонта.

Актёр приобрел участок для своего комплекса в 2003 году, а строительство особняка с шестью спальнями и 13 ванными комнатами было завершено в 2010 году.

Незадолго до того, как выставить дом на продажу за 42 миллиона долларов, пара решила оставить его себе.

В 2023 году сообщалось, что пара несколько лет жила порознь, но с тех пор они снова вместе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Уилл Смит вызвал слухи о новом романе.

Актёр в компании жены и троих детей появился на публике.

Кроме того, ранее жена Уилла обратилась к нему на фоне слухов о разрыве.