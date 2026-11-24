Вілл Сміт і його дружина Джада Пінкетт були вдома, коли спалахнула пожежа в комплексі оскароносного актора, який коштує 42 мільйони доларів, але інцидент не змусив їх евакуюватися з приміщення.

Page Six стало відомо, що 58-річний Сміт і його 55-річна дружина перебували в особняку Калабаса під час надзвичайної ситуації.

Загорівся маєток Вілла Сміта

На місце події була направлена ​​пожежна машина подвійного призначення, і через дві години полум'я було остаточно ліквідовано.

Служби безпеки на місці повідомили, що горить сарай для обслуговування. А в заяві було зазначено, що інші споруди на території залишилися неушкодженими, а причина пожежі була "випадкова".

Про постраждалих не повідомляється.

Вілл і Джада були помічені в Малібу на початку вихідних, відвідуючи маленький пляжний будинок Soho House зі своїми дітьми, Джейденом, 28, і Віллоу, 26.

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Маєток Вілла Сміта Фото: Page Six

Не перша пожежа

У минулому сім’я Смітів стикалася з подібними надзвичайними ситуаціями — будинок Віллоу з чотирма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами був знищений під час пожежі Palisades у січні 2025 року.

Вілл і Джада, які одружилися в грудні 1997 року, також пережили пожежу в підвалі в тому ж особняку Калабасас у вересні 2021 року, що змусило їх придбати особняк Hidden Hills площею 10 417 квадратних футів, щоб залишитися в ньому під час ремонту.

Актор купив землю для свого комплексу в 2003 році, а будівництво особняка з шістьма спальнями та 13 ванними кімнатами було завершено в 2010 році.

Ненадовго виставивши будинок на ринок за 42 мільйони доларів, пара вирішила залишити його.

У 2023 році повідомлялося, що пара роками жила окремо, але з тих пір вони знову разом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вілл Сміт спровокував чутки про новий роман.

Актор у компанії дружини та трьох дітей вийшов на публіку.

Також раніше дружина Вілла звернулася до нього на тлі чуток про розрив.