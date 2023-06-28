Вся страна стала моложе: в Южной Корее изменили метод подсчета возраста

Южнокорейцы стали на год или два моложе из-за отказа от традиционного способа подсчета возраста.

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В среду, 28 июня, жители Южной Кореи помолодели после того, как вступили в силу новые законы, требующие использования только международного метода подсчета возраста, заменившего традиционный метод страны, сообщает Reuters.

В соответствии с возрастной системой, наиболее часто используемой в повседневной жизни южнокорейцев, считается, что людям исполнился год при рождении, и каждый год 1 января добавляется год.

В стране с начала 1960-х годов используется международная норма исчисления от нуля при рождении и прибавления года к каждому дню рождения для медицинских и юридических документов. Но многие южнокорейцы продолжали использовать традиционный метод для всего остального.

В декабре Южная Корея приняла законы об отказе от традиционного метода и полном переходе на международный стандарт.

"Мы ожидаем, что юридические споры, жалобы и социальная путаница, вызванные тем, как подсчитывать возраст, будут значительно уменьшены", — заявил министр государственного законодательства Ли Ван Гю на брифинге в понедельник.

Согласно правительственному опросу, проведенному в сентябре 2022 года, 86% южнокорейцев заявили, что будут использовать международный возраст в своей повседневной жизни, когда новые законы вступят в силу.

"В следующем году мне должно было исполниться 30 (согласно традиционной корейской возрастной системе), но теперь у меня есть больше времени, и мне это нравится", — сказал Чхве Хен-джи, 27-летний офисный работник из Сеула.

"Это просто здорово — чувствовать себя моложе", — добавил Чой.

В Южной Корее существует другая возрастная система для призыва на военную службу, поступления в школу и определения возраста, с которого разрешено употреблять алкоголь и курить: возраст человека рассчитывается от нуля при рождении, а 1 января добавляется год.

14 июня Фокус писал о том, что США и Южная Корея отрабатывают операции под землей. Под улицами густонаселенного Корейского полуострова американские солдаты вместе с южнокорейскими коллегами отрабатывали боевые действия под землей.

Напомним, 15 мая сообщалось о том, что в Южной Корее поймали шпионов, которые общались через YouTube. Южная Корея обвиняет некоторых лидеров Федерации профсоюза в шпионаже на КНДР. Один из них даже пытался сбежать в Северную Корею.