Уся країна стала молодшою: у Південній Кореї змінили метод підрахунку віку

Південнокорейці стали на рік або два молодшими через відмову від традиційного способу підрахунку віку.

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У середу, 28 червня, жителі Південної Кореї помолодшали після того, як набрали чинності нові закони, що вимагають використання тільки міжнародного методу підрахунку віку, який замінив традиційний метод країни, повідомляє Reuters.

Відповідно до вікової системи, найбільш часто використовуваної в повсякденному житті південнокорейців, вважається, що людям виповнився рік при народженні, і щороку 1 січня додається рік.

У країні з початку 1960-х років використовують міжнародну норму обчислення від нуля під час народження і додавання року до кожного дня народження для медичних і юридичних документів. Але багато південнокорейців продовжували використовувати традиційний метод для всього іншого.

У грудні Південна Корея ухвалила закони про відмову від традиційного методу і повний перехід на міжнародний стандарт.

"Ми очікуємо, що юридичні суперечки, скарги та соціальна плутанина, спричинені тим, як підраховувати вік, будуть значно зменшені", — заявив міністр державного законодавства Лі Ван Гю на брифінгу в понеділок.

Згідно з урядовим опитуванням, проведеним у вересні 2022 року, 86% південнокорейців заявили, що використовуватимуть міжнародний вік у своєму повсякденному житті, коли нові закони набудуть чинності.

"Наступного року мені мало виповнитися 30 (згідно з традиційною корейською віковою системою), але тепер я маю більше часу, і мені це подобається", — сказав Чхве Хен-джі, 27-річний офісний працівник із Сеула.

"Це просто чудово — відчувати себе молодшим", — додав Чой.

У Південній Кореї існує інша вікова система для призову на військову службу, вступу до школи та визначення віку, з якого дозволено вживати алкоголь і курити: вік людини розраховується від нуля під час народження, а 1 січня додається рік.

14 червня Фокус писав про те, що США і Південна Корея відпрацьовують операції під землею. Під вулицями густонаселеного Корейського півострова американські солдати разом з південнокорейськими колегами відпрацьовували бойові дії під землею.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося про те, що в Південній Кореї спіймали шпигунів, які спілкувалися через YouTube. Південна Корея звинувачує деяких лідерів Федерації профспілки у шпигунстві на КНДР. Один із них навіть намагався втекти до Північної Кореї.