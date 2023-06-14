Підземні солдати: США та Південна Корея відпрацьовують операції під землею

Командувач 8-ї армії США Білл Берлесон заявив, що бійці мають вміти переміщуватись там, де їх не побачать наземні камери та датчики.

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Під вулицями густонаселеного Корейського півострова американські солдати разом з південнокорейськими колегами відпрацьовували бойові дії під землею. Про це 12 червня повідомила пресслужба армії США.

Бійці з 2-ї піхотної дивізії 8-ї армії провели навчання в повному споряджені в тунелях Південної Кореї. Ціль навчань — навчитись краще протистояти складним викликам бою у великих містах, які можуть бути в східноазійській країні. Командувач 8-ї армії генерал-лейтенант Білл Берлесон сказав, що бійцям потрібно вміти діяти під землею, щоб уникати різних датчиків та пристроїв на поверхні.

"Коли ви дивитеся на здатність переміщатися під землею, у певному сенсі тунелі абсолютно не бачать інші датчики", — заявив Берленсон під час Тихоокеанського симпозіуму ще в травні.

За його словами, американські солдати мають вміти воювати і під землею, бо треба мати відповідні тактики та техніки. В таких умовах важливий розвиток лідерських якостей бійців. У 200-кілометровій демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю є чотири підземні тунелі. Південна Корея та США побудували в них підземні навчальні центри для підготовки бойових дій в містах.

В закритому середовищі потрібно не тільки вміти воювати, але й ефективно підтримувати комунікацію та евакуйовувати поранених. До того ж у США вважають, що ще більша урбанізація у широкомасштабних конфліктах неминуча. В першу чергу це показує російсько-українська війна, де бої відбуваються в міській забудові.

Нагадаємо, 1 червня Південна Корея випробувала протиракетний комплекс L-SAM. Він має бути вдвічі потужнішим за Patriot.

25 травня ЗМІ писали, що Південна Корея почала таємно постачати Україні сотні тисяч артснарядів.