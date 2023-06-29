Находка 200-летней давности: пара обнаружила под кухонным полом таинственный колодец (фото)

Позже мужчина узнал, что сам дом, который они с женой купили, был построен именно на старом колодце, о котором не знали даже предыдущие владельцы.

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Семейная пара из Ньюпорта (город в Юго-Восточной Англии, — ред.) во время ремонта дома нашла под полом в кухне колодец, которому по меньшей мере 200 лет. Супруги решили превратить находку в украшение своего дома, пишет Mirror.

Коди Аллен и ее муж Киран делали в доме ремонт своими силами, когда случайно обнаружили под полом кухни колодец. Несмотря на то, что он был многовековым, в колодце еще была кристально чистая вода.

"Это было не то, чего мы ожидали. Он имеет глубину около 17 футов, и когда мы его открыли, в нем была кристально чистая вода", — сказала Коди.

Женщина уточнила, что сначала была шокирована, так как при покупке дома прежние хозяева ничего не сказали об этом. Коди Аллен предполагает, что продавцы дома сами могли не знать об исторической древности, находящейся под полом.

Однако супруги решили не уничтожать колодец, а наоборот — сделать его "изюминкой" интерьера. Так как муж женщины Киран сам владеет строительной компанией, люди провели реновацию колодца довольно быстро. Сначала строители углубили колодец, положив дополнительную кирпичную кладку в 18 рядов кирпичей.

Затем электрик провел в колодец свет. После этого пара начала искать противоударное стекло, чтобы закрыть собственно сам колодец.

В древний колодец провели свет и накрыли его прочным стеклом Фото: Jam Press

"Мы должны были держать его закрытым, чтобы наши собаки не проявляли слишком любопытства", — уточнила миссис Ален.

По ее словам, они несколько раз покупали стекла нужного размера, так как некоторые образцы не выдерживали нагрузки и раскалывались.

Сейчас колодец в доме пары выглядит как освещенное углубление в полу кухни, которое накрыто стеклянной крышкой.

Семейная пара превратила 200-летний колодец в стильный предмет интерьера Фото: Jam Press

Напомним, в январе 2023 года в Германии обнаружен 3000-летний деревянный колодец для загадывания желаний. В городке Гермеринг, расположенном в земле Бавария (Германия), археологи раскопали остатки хорошо сохранившегося деревянного колодца бронзового века, заполненного ритуальными предметами.

А в июне 2022 года СМИ писали о том, что в Афинах археологи нашли 2500-летний колодец с проклятиями. В ходе исследования также были найдены глиняные лампы, древняя шкатулка для драгоценностей и древние монеты. Также исследователей заинтересовали 30 табличек, на которых были записаны проклятия.