В Афинах археологи нашли 2500-летний колодец с проклятиями (фото)

В ходе исследования также были найдены глиняные лампы, древняя шкатулка для драгоценностей и древние монеты. Также исследователей заинтересовали 30 табличек, на которых были записаны проклятия.

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В ходе недавнего исследования в Афинах, ученые изучали 2500-летний колодец, который находился во дворе общественной бани. В нем эксперты обнаружили около 30 табличек с проклятиями, пишет Greek Reporter.

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Также команда нашла много других артефактов, в том числе контейнеры, глиняные лампы, деревянную шкатулку для драгоценностей и бронзовые монеты. Но больше всего выделялись именно таблички, а все из-за текста с проклятиями.

По мнению археологов, это действительно были проклятия, которые предназначались для того, чтобы вызывать богов подземного мира и причинять вред человеку.

[ + – ] Каменистый, грязный вход к древнему колодцу в Керамикосе, Афины

Давно известно, что греки использовали этот тип практики на протяжении веков. Так, в разных гробницах были найдены десятки проклятий, датируемых IV и V веками до н.э.

Заклинания обычно помещались в могилы людей, которые умерли преждевременно или насильственно и поэтому считались измученными душами, способными лучше нести сообщения в загробную жизнь.

Эта практика продолжалась бы и до конца IV века до н.э., если бы не приняли новый закон об управлении гробницами. Поскольку черная магия в то время все больше осуждалась в Афинах, заклинатели, несомненно, должны были найти другие точки контакта с богами загробной жизни. Вот тут-то и появилась идея бросать таблички с проклятиями в колодцы.

Вода из рек и колодцев также считалась прямым выходом в потусторонний мир. Считалось, что если бросить проклятие в яму, оно активируется.

[ + – ] Табличка с проклятием, где кто-то желал заполучить молодую невесту по имени Гликера

Предыдущие примеры, обнаруженные в Греции, в том числе 35 табличек из могил в Керамикосе, показали, что существует четыре основных причины наложения проклятия: выигрыш судебного процесса, спортивное соревнование, профессиональные цели или сентиментальные причины.

На новых табличках ученые расшифровали несколько фрагментов. Одно из проклятий было создано против Пифея его противниками. Во втором кто-то желал заполучить молодую невесту по имени Гликера.

"Человек, заказавший проклятие, никогда не упоминался по имени. Имя использовалось только для того, на кого это проклятие накладывали", — заключили ученые.

Напомним, что ранее в ходе другого исследования эксперты нашли в Израиле пещеру с "кровавым" проклятием. В пещере были выцарапаны две надписи. Они были разных размеров и выполнены красной краской на греческом языке.