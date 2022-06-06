В Афінах археологи знайшли 2500-річну криницю з прокляттями (фото)
У процесі дослідження також було знайдено глиняні лампи, старовинну скриньку для коштовностей і стародавні монети. Також дослідників зацікавили 30 табличок, на яких було записано прокляття.
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У процесі нещодавнього дослідження в Афінах, учені вивчали 2500-річну криницю, яка знаходилася у дворі громадської лазні. У ній експерти знайшли приблизно 30 табличок із прокльонами, пише Greek Reporter.
Також команда знайшла багато інших артефактів, зокрема контейнери, глиняні лампи, дерев'яну скриньку для коштовностей і бронзові монети. Але найбільше виділялися саме таблички, а все через текст із прокльонами.
На думку археологів, це справді були прокльони, які призначалися для того, щоб викликати богів підземного світу та завдавати шкоди людині.
Давно відомо, що греки використовували цей тип практики протягом століть. Так, у різних гробницях було знайдено десятки проклять, що датуються IV та V століттями до н. е.
Заклинання зазвичай поміщалися в могили людей, які померли передчасно або насильно і тому вважалися змученими душами, здатними краще нести повідомлення у потойбічне життя.
Ця практика тривала б і до кінця IV століття до н. е., якби не ухвалили новий закон про управління гробницями. Оскільки чорна магія на той час все більше засуджувалась в Афінах, заклиначі, безсумнівно, мали знайти інші точки контакту з богами потойбіччя. Ось тут і з'явилася ідея кидати таблички з прокльонами в колодязі.
Вода з річок і колодязів також вважалася прямим виходом у потойбічний світ. Вважалося, якщо кинути прокляття в яму, воно активується.
Попередні приклади, знайдені в Греції, зокрема 35 табличок із могил у Керамікосі, показали, що є чотири основні причини накладання прокляття: виграш судового процесу, спортивне змагання, професійні цілі чи сентиментальні причини.
На нових табличках учені розшифрували кілька фрагментів. Одне з прокльонів було створено проти Піфея його супротивниками. У другому хтось хотів отримати молоду наречену на ім'я Глікера.
"Людина, яка замовила прокляття, ніколи не згадувалася на ім'я. Ім'я використовувалося лише для того, на кого це прокляття накладали", — підсумували вчені.
Нагадаємо, що раніше в процесі іншого дослідження експерти знайшли в Ізраїлі печеру з "кривавим" прокляттям. У печері було подряпано два написи. Вони були різних розмірів і виконані червоною фарбою грецькою мовою.