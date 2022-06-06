В Афінах археологи знайшли 2500-річну криницю з прокляттями (фото)

У процесі дослідження також було знайдено глиняні лампи, старовинну скриньку для коштовностей і стародавні монети. Також дослідників зацікавили 30 табличок, на яких було записано прокляття.

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У процесі нещодавнього дослідження в Афінах, учені вивчали 2500-річну криницю, яка знаходилася у дворі громадської лазні. У ній експерти знайшли приблизно 30 табличок із прокльонами, пише Greek Reporter.

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Також команда знайшла багато інших артефактів, зокрема контейнери, глиняні лампи, дерев'яну скриньку для коштовностей і бронзові монети. Але найбільше виділялися саме таблички, а все через текст із прокльонами.

На думку археологів, це справді були прокльони, які призначалися для того, щоб викликати богів підземного світу та завдавати шкоди людині.

[ + – ] Кам'янистий, брудний вхід до стародавньої криниці в Керамікосі, Афіни

Давно відомо, що греки використовували цей тип практики протягом століть. Так, у різних гробницях було знайдено десятки проклять, що датуються IV та V століттями до н. е.

Заклинання зазвичай поміщалися в могили людей, які померли передчасно або насильно і тому вважалися змученими душами, здатними краще нести повідомлення у потойбічне життя.

Ця практика тривала б і до кінця IV століття до н. е., якби не ухвалили новий закон про управління гробницями. Оскільки чорна магія на той час все більше засуджувалась в Афінах, заклиначі, безсумнівно, мали знайти інші точки контакту з богами потойбіччя. Ось тут і з'явилася ідея кидати таблички з прокльонами в колодязі.

Вода з річок і колодязів також вважалася прямим виходом у потойбічний світ. Вважалося, якщо кинути прокляття в яму, воно активується.

[ + – ] Табличка з прокляттям, де хтось хотів отримати молоду наречену на ім'я Глікера

Попередні приклади, знайдені в Греції, зокрема 35 табличок із могил у Керамікосі, показали, що є чотири основні причини накладання прокляття: виграш судового процесу, спортивне змагання, професійні цілі чи сентиментальні причини.

На нових табличках учені розшифрували кілька фрагментів. Одне з прокльонів було створено проти Піфея його супротивниками. У другому хтось хотів отримати молоду наречену на ім'я Глікера.

"Людина, яка замовила прокляття, ніколи не згадувалася на ім'я. Ім'я використовувалося лише для того, на кого це прокляття накладали", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше в процесі іншого дослідження експерти знайшли в Ізраїлі печеру з "кривавим" прокляттям. У печері було подряпано два написи. Вони були різних розмірів і виконані червоною фарбою грецькою мовою.