В Ізраїлі виявили печеру з "кривавим" прокляттям (фото)

У печері були два написи різних розмірів, виконані червоною фарбою і видряпані грецькою мовою.

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Близько 1800 років тому новонавернений в юдаїзм Яків помер і похований у печері в Бейт-Шеарімі. Для того, щоб відлякати грабіжників могил, на вапняковій плиті накреслено прокляття, яке має такий вигляд, ніби його подряпано кров'ю, пише Haaretz.

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Однак, це не так. Насправді прокляття надряпане нерівними написами на грецькій червоною фарбою. На думку вчених, чоловік помер у віці 60 років.

У римський період Бейт-Шеарім був єврейським містом у нижній Галілеї, що виникло наприкінці I століття н.е. Після повної руйнації Єрусалима в 70 р. н. е. місто стало центром єврейської культури та освіти. Серед померлих, похованих у міському некрополі, було багато єврейських мудреців.

Хоча некрополь Бейт-Шеарім досить вивчений, катакомби, в яких похований Яків, тривалий час залишалися невідомими, поки під час нового дослідження їх не знайшли завдяки щасливому випадку. Катакомби виявилася частиною комплексу взаємопов'язаних похоронних печер.

[ + – ] Для того, щоб відлякати грабіжників могил, на вапняковій плиті нанесено прокляття, яке має такий вигляд, ніби його надряпано кров'ю

У внутрішній камері дослідники виявили не один, а два написи різних розмірів грецькою мовою червоною фарбою. Маленький напис на вапняковій стіні біля похоронного ложа просто каже "Юда" і належить до власника гробниці.

Проте найбільше експертів зацікавив великий напис. Виконані моторошною червоною фарбою вісім рядків на кам'яній плиті свідчать: "Новонавернений Якоб клянеться проклясти будь-кого, хто відкриє цю могилу. Йому було 60 років". Але щодо віку, то на думку вчених, цифри дописані кимось іншим уже пізніше.

Чому Яків перейшов в іншу віру і наскільки був побожним, важко дізнатися. Теоретично він міг бути раннім християнином або належати до одного з "поганських" культів, таких як культи Ісіди, Мітри й так далі, які процвітали в пізньоримський період.

Чому написи були грецькою мовою?

[ + – ] Менора, вирізана у стіні в некрополі Бейт-Шеарім

Знайдені написи були грецькою тому що це була мова, якою зазвичай говорили в той час в Палестині римського періоду, і вона залишиться такою протягом століть.

Після того, як 80 років тому почалися розкопки цвинтаря Бейт-Шеарім, археологи виявили кілька написів, що розповідають про похованих там євреїв, різними мовами, але здебільшого грецькою.

Бейт-Шеаім не зрівняний із землею, але занепав і на початку ісламського періоду, у VII столітті, був остаточно покинутий і більше ніколи не відроджувався.

Нагадаємо, що раніше в Іспанії знайшли іншу печеру, яка виявилася "художньою студією" для неандертальців. На цьому місці також знайдено фрагменти посуду, постав тварин і людей, інструменти та багато іншого.