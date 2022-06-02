В Ізраїлі виявили печеру з "кривавим" прокляттям (фото)
У печері були два написи різних розмірів, виконані червоною фарбою і видряпані грецькою мовою.
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Близько 1800 років тому новонавернений в юдаїзм Яків помер і похований у печері в Бейт-Шеарімі. Для того, щоб відлякати грабіжників могил, на вапняковій плиті накреслено прокляття, яке має такий вигляд, ніби його подряпано кров'ю, пише Haaretz.
Однак, це не так. Насправді прокляття надряпане нерівними написами на грецькій червоною фарбою. На думку вчених, чоловік помер у віці 60 років.
У римський період Бейт-Шеарім був єврейським містом у нижній Галілеї, що виникло наприкінці I століття н.е. Після повної руйнації Єрусалима в 70 р. н. е. місто стало центром єврейської культури та освіти. Серед померлих, похованих у міському некрополі, було багато єврейських мудреців.
Хоча некрополь Бейт-Шеарім досить вивчений, катакомби, в яких похований Яків, тривалий час залишалися невідомими, поки під час нового дослідження їх не знайшли завдяки щасливому випадку. Катакомби виявилася частиною комплексу взаємопов'язаних похоронних печер.
У внутрішній камері дослідники виявили не один, а два написи різних розмірів грецькою мовою червоною фарбою. Маленький напис на вапняковій стіні біля похоронного ложа просто каже "Юда" і належить до власника гробниці.
Проте найбільше експертів зацікавив великий напис. Виконані моторошною червоною фарбою вісім рядків на кам'яній плиті свідчать: "Новонавернений Якоб клянеться проклясти будь-кого, хто відкриє цю могилу. Йому було 60 років". Але щодо віку, то на думку вчених, цифри дописані кимось іншим уже пізніше.
Чому Яків перейшов в іншу віру і наскільки був побожним, важко дізнатися. Теоретично він міг бути раннім християнином або належати до одного з "поганських" культів, таких як культи Ісіди, Мітри й так далі, які процвітали в пізньоримський період.
Чому написи були грецькою мовою?
Знайдені написи були грецькою тому що це була мова, якою зазвичай говорили в той час в Палестині римського періоду, і вона залишиться такою протягом століть.
Після того, як 80 років тому почалися розкопки цвинтаря Бейт-Шеарім, археологи виявили кілька написів, що розповідають про похованих там євреїв, різними мовами, але здебільшого грецькою.
Бейт-Шеаім не зрівняний із землею, але занепав і на початку ісламського періоду, у VII столітті, був остаточно покинутий і більше ніколи не відроджувався.
Нагадаємо, що раніше в Іспанії знайшли іншу печеру, яка виявилася "художньою студією" для неандертальців. На цьому місці також знайдено фрагменти посуду, постав тварин і людей, інструменти та багато іншого.