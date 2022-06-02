В Израиле обнаружили пещеру с "кровавым" проклятием (фото)
В пещере были две надписи разных размеров, выполненные красной краской и выцарапанные на греческом языке.
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Около 1800 лет назад новообращенный в иудаизм Яков умер и был похоронен в пещере в Бейт-Шеариме. Для того, чтобы отпугнуть грабителей могил, на известняковой плите было начертано проклятие, которое выглядит так, будто его нацарапали кровью, пишет Haaretz.
Однако это не так. На самом деле проклятие было нацарапано неровными надписями на греческом алой краской. По мнению ученых, мужчина умер в возрасте 60 лет.
В римский период Бейт-Шеарим был еврейским городом в нижней Галилее, возникшим в конце I века н.э. После полного разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. город стал центром еврейской культуры и образования. Среди умерших, похороненных в городском некрополе, были многие еврейские мудрецы.
Хотя некрополь Бейт-Шеарим был достаточно изучен, катакомбы, в которых был похоронен Яков, долгое время оставались неизвестными, пока в ходе нового исследования они не были обнаружены по счастливой случайности. Катакомбы оказалась частью комплекса взаимосвязанных погребальных пещер.
Во внутренней камере исследователи обнаружили не одну, а две надписи разных размеров на греческом языке красной краской. Маленькая надпись на известняковой стене возле погребального ложа просто гласит "Иуда" и относится к владельцу гробницы.
Однако больше всего экспертов заинтересовала большая надпись. Выполненные жуткой красной краской восемь строк на каменной плите гласят: "Новообращенный Якоб клянется проклясть любого, кто откроет эту могилу. Ему было 60 лет". Но что касается возраста, то по мнению ученых, цифры были дописаны кем-то другим уже позже.
Почему Яков перешел в другую веру и насколько был набожным, трудно узнать. Теоретически он мог быть ранним христианином или принадлежать к одному из "языческих" культов, таких как культы Исиды, Митры и так далее, которые процветали в позднеримский период.
Почему надписи были на греческом языке?
Найденные надписи были на греческом потому что это был язык, на котором обычно говорили в то время в Палестине римского периода, и он останется таковым на протяжении веков.
После того, как 80 лет назад начались раскопки кладбища Бейт-Шеарим, археологи обнаружили несколько надписей, рассказывающих о похороненных там евреях, на разных языках, но в основном на греческом.
Бейт-Шеарим не был сровнен с землей, но пришел в упадок и в начале исламского периода, в VII веке, был окончательно заброшен и больше никогда не возрождался.
Напомним, что ранее в Испании нашли другую пещеру, которая оказалась "художественной студией" для неандертальцев. На этом месте также были найдены фрагменты посуды, осанки животных и людей, инструменты и многое другое.