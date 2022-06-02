В Израиле обнаружили пещеру с "кровавым" проклятием (фото)

В пещере были две надписи разных размеров, выполненные красной краской и выцарапанные на греческом языке.

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Около 1800 лет назад новообращенный в иудаизм Яков умер и был похоронен в пещере в Бейт-Шеариме. Для того, чтобы отпугнуть грабителей могил, на известняковой плите было начертано проклятие, которое выглядит так, будто его нацарапали кровью, пишет Haaretz.

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Однако это не так. На самом деле проклятие было нацарапано неровными надписями на греческом алой краской. По мнению ученых, мужчина умер в возрасте 60 лет.

В римский период Бейт-Шеарим был еврейским городом в нижней Галилее, возникшим в конце I века н.э. После полного разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. город стал центром еврейской культуры и образования. Среди умерших, похороненных в городском некрополе, были многие еврейские мудрецы.

Хотя некрополь Бейт-Шеарим был достаточно изучен, катакомбы, в которых был похоронен Яков, долгое время оставались неизвестными, пока в ходе нового исследования они не были обнаружены по счастливой случайности. Катакомбы оказалась частью комплекса взаимосвязанных погребальных пещер.

[ + – ] Для того, чтобы отпугнуть грабителей могил, на известняковой плите было начертано проклятие, которое выглядит так, будто его нацарапали кровью

Во внутренней камере исследователи обнаружили не одну, а две надписи разных размеров на греческом языке красной краской. Маленькая надпись на известняковой стене возле погребального ложа просто гласит "Иуда" и относится к владельцу гробницы.

Однако больше всего экспертов заинтересовала большая надпись. Выполненные жуткой красной краской восемь строк на каменной плите гласят: "Новообращенный Якоб клянется проклясть любого, кто откроет эту могилу. Ему было 60 лет". Но что касается возраста, то по мнению ученых, цифры были дописаны кем-то другим уже позже.

Почему Яков перешел в другую веру и насколько был набожным, трудно узнать. Теоретически он мог быть ранним христианином или принадлежать к одному из "языческих" культов, таких как культы Исиды, Митры и так далее, которые процветали в позднеримский период.

Почему надписи были на греческом языке?

[ + – ] Менора, вырезанная в стене в некрополе Бейт-Шеарим

Найденные надписи были на греческом потому что это был язык, на котором обычно говорили в то время в Палестине римского периода, и он останется таковым на протяжении веков.

После того, как 80 лет назад начались раскопки кладбища Бейт-Шеарим, археологи обнаружили несколько надписей, рассказывающих о похороненных там евреях, на разных языках, но в основном на греческом.

Бейт-Шеарим не был сровнен с землей, но пришел в упадок и в начале исламского периода, в VII веке, был окончательно заброшен и больше никогда не возрождался.

Напомним, что ранее в Испании нашли другую пещеру, которая оказалась "художественной студией" для неандертальцев. На этом месте также были найдены фрагменты посуды, осанки животных и людей, инструменты и многое другое.