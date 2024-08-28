День знаний: стильные образы для мам на школьный праздник (фото)

До школы осталось меньше недели, а это значит, что школьные каникулы подошли к концу. Уже в понедельник, 2 сентября, родители поведут своих детей на День знаний, а это значит, что самое время выбрать, какой образ надеть для этого праздничного дня.

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Будем честны, голова каждой мамы сейчас забита учебниками, тетрадями и родительским комитетом. Поэтому вопрос о том, во что нарядить себя прекрасную на праздник Первого звонка может возникнуть только вечером 31-го. Поэтому Фокус вместе с персональной стилисткой Аленой Черновол ласково вам напоминаем, впереди еще несколько дней, в которые стоит найти время для себя и спланировать аутфит на этот долгожданный праздник жизни — проводы ребенка в школу.

Брючный костюм

Брючный костюм Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

По словам Алены Черновол, проверенный временем беспроигрышный вариант для любого мероприятия это брючный костюм. Именно он может стать удачным вариантом для праздника 1 сентября. Стилист рекомендует попробовать нивелировать официоз спортивной обувью, а также рекомендует обратить внимание на цвет: коричневый — тренд этой осени По ее словам, припыленная голубая сумочка из замши в таком варианте освежит аутфит цветом и добавит фактуры.

Платье прямого кроя

Платье прямого кроя Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Платье прямого кроя, по словам Алены Черновол, именно тот вариант, который подойдет абсолютно разным типам фигур.

"Дополните образ обувью и сумочкой одного тона, но разных фактур — кожи и замши, что будет играть на повышение градуса вашего стиля. Несколько инфантильное украшение в форме сердца добавит игривого настроения", — пояснила стилист.

Юбка мини + рубашка

Юбка мини + рубашка Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Игривое мини и офисная рубашка — это всегда интересная идея, объясняет Алена Черновол. Чтобы не переиграть с уровнем сексуальности, вместо каблуков стилист советует выбрать классические лоферы. Кроме этого, Алена Черновол акцентировала, что, например, замшевая сумочка добавит образу глубины, а серебряные серьги подсветят портретную зону.

Брюки + топ

Брюки + топ Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Минималистичный, лаконичный образ для первого сентября, по словам Алены Черновол, это брюки и топ.

"Принимая во внимание, что и брюки, и топ из матовых тканей, сумку для баланса выбираем кожаную с глянцевым финишем. Светлые мюли "приподнимают" темный аутфит и добавляют легкости. Обратите внимание, что финиш металлов на ремне и серьгах заведомо разный: серебряный и золотой. Так образ выглядит более совершенным и объемным", — пояснила Алена Черновол.

Юбка макси + лонслив

Юбка макси + лонслив Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

В противовес предыдущему черно-белому может прийти юбка макси и лонгслив. В этом варианте стилист рекомендует придерживаться микса цветов и настроений. "Соблазнительная силуэтная юбка, абсолютно расслабленный лонгслив, а-ля танцевальные босоножки и сумка-хобо. Каждая вещь будто из отдельной вселенной, но вместе они формируют совершенный образ, который интересно рассматривать", — отметила стилист.

Кожаные брюки + кроп-жакет

Кожаные брюки + кроп-жакет Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Брюки прямого кроя и босоножки в тон сделают ноги бесконечно-длинными, а фактурный жакет и глубокого красного цвета сумка будут отвечать за праздничность аутфита. Алена Черновол также советует воспользоваться интересным приемом: "серьги выбираем серебристые и геометрические, чтобы они создавали правильное напряжение в образе в противовес круглым золотистым пуговицам жакета".

Платье в бельевом стиле + оверсайз жакет

Платье в бельевом стиле + оверсайз жакет Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

В меру женственный, в меру маскулинный образ, по словам стилистки, это платье в бельевом стиле в комбинации с оверсайз жакетом.

"Спокойный монохромный аутфит дополняет яркое ожерелье. Сумку выбираем структурную, чтобы сбалансировать расслабленность платья и гиперболизированного жакета", — пояснила Алена Черновол.

Брюки + рубашка

Брюки + рубашка Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Нежный пастельный образ для первого звонка, по словам стилистки, может быть обычные брюки в сочетании с рубашкой. В придачу сумочка, которая освежает базовый набор вещей и чрезвычайно нежно метит с брюками.

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