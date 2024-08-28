День знань: стильні образи для мам на шкільне свято (фото)

До школи залишилося менше тижня, а це означає, що шкільні канікули добігли кінця. Вже у понеділок, 2 вересня, батьки поведуть своїх дітлахів на День знань, а це означає, що саме час обрати, який образ надіти для цього святкового дня.

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Будьмо чесні, голова кожнісінької мами нині забита підручниками, зошитами і батьківським комітетом. Тож питання стосовно того, у що вбрати себе прекрасну на свято Першого дзвінка може постати аж ввечері 31-го. Тому Фокус разом із персональною стилісткою Альоною Чорновол лагідно вам нагадує, попереду ще кілька днів, в які варто знайти час для себе і спланувати аутфіт на це довгоочікуване свято життя — випроводжання дитини до школи.

Брючний костюм

Брючний костюм Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

За словами Альони Чорновол, перевірений часом безпрограшний варіант для будь-якого заходу — це брючний костюм. Саме він може стати вдалим варіантом для свята 1 вересня. Стилістка рекомендує спробувати нівелювати офіціоз спортивним взуттям, а також рекомендує звернути увагу на колір: коричневий — тренд цієї осені За її словами, припилена блакитна сумочка із замші у такому варіанті освіжить аутфіт кольором і додасть фактури.

Сукня прямого крою

Сукня прямого крою Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Сукня прямого крою, за словами Альони Чорновол, саме той варіант, який підійде абсолютно різним типам фігур.

"Доповніть образ взуттям і сумочкою одного тону, але різних фактур — шкіри і замші, що гратиме на підвищення градуса вашого стилю. Дещо інфантильна прикраса у формі серця додасть грайливого настрою", — пояснила стилістка.

Спідниця міні + сорочка

Спідниця міні + сорочка Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Грайливе міні і офісна сорочка — це завжди цікава ідея, пояснює Альона Чорновол. Аби не переграти з рівнем сексуальності, замість підборів стилістка радить обрати класичні лофери. Крім цього, Альона Чорновол акцентувала, що, наприклад, замшева сумочка додасть образу глибини, а срібні сережки підсвітять портретну зону.

Брюки + топ

Брюки + топ Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Мінімалістичний, лаконічний образ для першого вересня, за словами Альони Чорновол, це брюки та топ.

"Беручи до уваги, що і брюки, і топ з матових тканин, сумку для балансу обираємо шкіряну з глянцевим фінішем. Світлі мюлі "припідносять" темний аутфіт і додають легкості. Зверніть увагу, що фініш металів на ремені і сережках свідомо різний: срібний і золотий. Так образ виглядає довершенішим і об'ємнішим", — пояснила Альона Чорновол.

Спідниця максі + лонслів

Спідниця максі + лонслів Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

На противагу попередньому чорно-білому може прийти спідниця максі та лонгслів. У цьому варіанті стилістка рекомендує дотримуватися міксу кольорів і настроїв. "Спокуслива силуетна спідниця, абсолютно розслаблений лонгслів, а-ля танцювальні босоніжки і сумка-хобо. Кожна річ ніби з окремого всесвіту, але разом вони формують довершений образ, який цікаво розглядати", — зазначила стилістка.

Шкіряні брюки + кроп-жакет

Шкіряні брюки + кроп-жакет Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Брюки прямого крою і босоніжки в тон зроблять ноги безкінечно-довгими, а фактурний жакет і глибокого червоного кольору сумка відповідатимуть за святковість аутфіту. Альона Чорновол також радить скористатися цікавим прийомом: "сережки обираємо сріблясті і геометричні, аби вони створювали правильну напругу в образі на противагу круглим золотистим ґудзикам жакета".

Сукня у білизняному стилі + оверсайз жакет

Сукня у білизняному стилі + оверсайз жакет Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

В міру жіночний, в міру маскуліний образ, за словами стилістки, це сукня у білизняному стилі в комбінації з оверсайз жакетом.

"Спокійний монохромний аутфіт доповнює яскраве намисто. Сумку обираємо структурну, аби збалансувати розслабленість сукні і гіперболізованого жакету", — пояснила Альона Чорновол.

Брюки + сорочка

Брюки + сорочка Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Ніжним пастельним образом для першого дзвінка, за словами стилістки, можуть бути звичайні брюки у поєднанні із сорочкою. На додаток сумочка, яка освіжає базовий набір речей і надзвичайно ніжно метчиться з брюками.

Нагадаємо, раніше ми писали про 9 модних осінніх суконь, які можна носити протягом усього сезону 2024.

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