Невеста купила в сэконд-хенде платье за $25 и сделала из него свадебный наряд своей мечты (видео)

Эдриан Брэдли отложила на сваденое платье $4000 долларов, но все красивіе дизайнерские платья стоили от $10 тысяч.

Related video

26-летняя блогер Эдриан Брэдли, которая мечтала о роскошном свадебном наряде, отправилась под венец со своим женихом Райаном Дженнингсом в платье, которое купила в сэконд-хенде всего за $25. Как из никому не нужной грязной вещи она получила подвенечное платье, девушка рассказала своим подписчикам в TikTok и журналистам Daily Mail.

Эдриан познакомилась со своим нынешним мужем, когда они учились в средней школе. Тогда девушка встречалась с другом Райана, однако после того, как Брэдли и Дженнингс поступили в Университет Арканзаса, между ними возникли чувства, и пара решила связать себя узами брака. Они обручились в декабре 2022-го.

Блогер призналась, что самым большим препятствием на пути к ее желанию купить самое красивое платье на собственную свадьбу, был ее бюджет, не превышавший $4000. Хотя она и просматривала предложения на сайтах от любимых дизайнеров, поскольку они с женихом Райаном сами оплачивали свадьбу, но понимала, что не сможет позволить отдать более $10 тысяч за наряд на один день.

Девушка решила поискать удачи в свадебных бутиках, но, перемерив 60 платьев, так и не смогла найти что-то подходящее и по цене, и по качеству. Тогда она отправилась в сэконд-хенд со своей невесткой, когда поехала навестить родных в Даллас (штат Техас). В том магазине Эдриан любит покупать винтажные вещи для декора дома.

"Я попросила свою невестку встретиться со мной там, так как она только что обручилась и собиралась выйти замуж через два месяца после помолвки. Я уже выбрала платье для своей свадьбы, но еще не перевела деньги, потому что у меня было странное чувство, что мне просто нужно немного подождать. Я не собиралась искать или находить платье", – рассказала Брэдли.

В итоге в том магазинчике она случайно нашла шелковое бальное платье с открытыми плечами. Оно лежало в полиэтиленовом пакете в углу, свернутое и неприметное. Ее невестка заставила ее примерить его, хотя там не было примерочных, поэтому они примерили платья в задней части комиссионного магазина.

"Это был один из тех моментов, когда ты что-то надеваешь и не хочешь это снимать", — призналась героиня.

Однако платье было сильно повреждено, а цветочная отделка вверху полиняла и имела потертые края. На нем были грязные пятна, а под мышками виднелись желтые следы от пота.

Когда Эдриан позвонила матери, чтобы показать наряд, та подумала, что ее дочь сошла с ума.

"Даже кассирша странно посмотрела на меня, когда я сказала, что это будет мое свадебное платье. Но я знала, что оно должно быть частью другой красивой истории", – добавила блогер.

Эдриан задокументировала процесс превращения старого грязного платья в наряд мечты в TikTok.

"Я всегда любила вещи с характером, винтажным и королевским оттенком. Мое видение свадебного платья ничем не отличалось! Я не осознавала, насколько сильно было пятно, пока не отправила его в чистку и не получила обратно фотографии. Почти все отстиралось, но желтизна под мышками не исчезала", – вспоминает она.

Эдриан заказала у швеи, с которой она начала работать, обтяжку корсажа новой тканью, которая лучше соответствовала настроению и скрывала пятна. Она также купила фату на Etsy, которая была окрашена вручную в тон платью.

В процессе переделки платья Эдриан потратила $3300. В эту сумму вошла ткань для съемных рукавов и перетяжки корсета, чистка, переделка платья и покупка жемчужной булавки.

По словам одной из подписчиц Эдриан, внимательно рассмотревшей платье, оно могло быть сшито по выкройке американского модельера Джессики МакКлинток, хотя ей не удалось найти выкройку в Интернете.

Теперь девушка подумывает подарить это платье другой невесте.

Ранее Фокус писал, что невеста потеряла свое свадебное платье посреди шоссе.