Наречена купила в секонд-хенді сукню за $25 і зробила з неї весільне вбрання своєї мрії (відео)

Едріен Бредлі відклала на весільну сукню $4000 доларів, але всі красиві дизайнерські сукні коштували від $10 тисяч.

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26-річна блогерка Едріан Бредлі, яка мріяла про розкішне весільне вбрання, вирушила під вінець зі своїм нареченим Раяном Дженнінгсом у сукні, що коштувала їй лише $25. Як з нікому не потрібної брудної речі вона отримала вінчальну сукню, дівчина розповіла своїм підписникам в TikTok і журналістам Daily Mail.

Едріан познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком, коли вони навчалися в середній школі. Тоді дівчина зустрічалася з другом Раяна, однак після того, як Бредлі та Дженнінгс вступили до Університету Арканзасу, між ними виникли почуття, і пара вирішила пов'язати себе узами шлюбу. Вони побралися в грудні 2022-го.

Блогерка зізналася, що найбільшою перешкодою на шляху до її бажання купити найкрасивішу сукню на власне весілля, був її бюджет, який не перевищував $4000. Хоча вона і переглядала пропозиції на сайтах від улюблених дизайнерів, оскільки вони з нареченим Раяном самі оплачували весілля, але розуміла, що не зможе дозволити віддати понад $10 тисяч за вбрання на один день.

Дівчина вирішила пошукати удачі у весільних бутиках, але, перемірявши 60 суконь, так і не змогла знайти щось підходяще і за ціною, і за якістю. Тоді вона вирушила в секонд-хенд зі своєю невісткою, коли поїхала провідати свою сім'ю в Даллас (штат Техас). У тому магазині Едріан любить купувати вінтажні речі для декору будинку.

"Я попросила свою невістку зустрітися зі мною там, тому що вона щойно заручилася і збиралася вийти заміж через два місяці після заручин. Я вже вибрала сукню для свого весілля, але ще не перевела гроші, тому що в мене було дивне відчуття, що мені просто потрібно трохи почекати. Я не збиралася шукати або знаходити сукню", — розповіла Бредлі.

У підсумку в тому магазинчику вона випадково знайшла шовкову бальну сукню з відкритими плечима. Вона лежала в поліетиленовому пакеті в кутку, згорнута і непримітна. Її невістка змусила її приміряти її, хоча там не було примірочних, тому вони приміряли сукні в задній частині комісійного магазину.

"Це був один із тих моментів, коли ти щось одягаєш і не хочеш це знімати", — зізналася героїня.

Однак сукня була сильно пошкоджена, а квіткове оздоблення вгорі злиняло і мало потерті вилинялі краї. На ній були брудні плями, а під пахвами виднілися жовті сліди від поту.

Коли Едрієн зателефонувала матері, щоб показати вбрання, та подумала, що її дочка збожеволіла.

"Навіть касирка дивно подивилася на мене, коли я сказала, що це буде моя весільна сукня. Але я знала, що вона має бути частиною іншої красивої історії", — додала блогерка.

Едріан задокументувала процес перетворення старої брудної сукні на вбрання мрії в TikTok.

"Я завжди любила речі з характером, вінтажним і королівським відтінком. Моє бачення весільної сукні нічим не відрізнялося! Я не усвідомлювала, наскільки сильною була пляма, поки не відправила її в чистку і не отримала назад фотографії. Майже все відіпралося, але жовтизна під пахвами не зникала", — згадує вона.

Едріан замовила у швачки, з якою вона почала працювати, обтяжку корсажа новою тканиною, яка краще відповідала настрою і приховувала плями. Вона також купила фату на Etsy, яка була пофарбована вручну в тон сукні.

У процесі переробки сукні Едріен витратила $3300. У цю суму увійшла тканина для знімних рукавів і перетяжки корсета, чистка, переробка сукні та купівля перлової шпильки.

За словами однієї з передплатниць Едріен, яка уважно розглянула сукню, вона могла бути пошита за викрійкою американського модельєра Джессіки МакКлінток, хоча їй не вдалося знайти викрійку в Інтернеті.

Тепер дівчина подумує подарувати цю сукню іншій нареченій.

Раніше Фокус писав, що наречена загубила свою весільну сукню посеред шосе.