Какие цвета выбрать на празднование Нового года 2025 для привлечения удачи

Чтобы начать 2025 год на позитивной волне, важно обратить внимание на цвета, которые усиливают энергию года Деревянной Змеи. Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук рассказала, какие оттенки помогут активировать удачу, процветание и позитивные энергии, а также создать гармонию на весь год.

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Для того, чтобы начать год на позитивной волне, следует обратить внимание на цвета, усиливающие энергию 2025 года. Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук рассказала, в чем лучше всего встречать новый 2025 год, который по китайскому календарю будет годом Деревянной Змеи.

По ее словам, хотя сам год начнется 3 февраля, празднование Нового года с 31 декабря на 1 января также не обходится без энергий, которые стоит учесть при выборе наряда.

Как пояснила астролог, для того чтобы активировать удачу, процветание и положительные энергии, нужно выбирать цвета, которые усиливают энергию следующего года. Она рассказала, что:

Красный — цвет удачи и процветания, активирует энергию счастья.

Коричневый (и его оттенки) — символ стабильности, ресурса и поддержки энергии Земли.

Золотой, белый и серебряный — способствуют гармоничному общению и осуществлению мечты, помогают привлечь новые возможности.

Зеленые оттенки — символизируют творчество, рост и развитие.

Эксперт подчеркнула, что сочетая эти цвета в своем наряде, вы создаете баланс между энергиями, что повышает шанс на успешный и гармоничный год. Это не только помогает привлечь удачу, но и устанавливает энергетическую поддержку на весь год, который обещает быть полным новых возможностей и достижений.

Напомним ранее мы писали, о четырех цветах, которые стоит выбрать на празднование, чтобы привлечь внимание удачи.

Кроме этого, Фокус писал, о выборе туфель и аксессуаров для новогодней ночи.