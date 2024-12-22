Які кольори вибрати на святкування Нового року 2025 для залучення удачі

Щоб почати 2025 рік на позитивній хвилі, важливо звернути увагу на кольори, які підсилюють енергію року Дерев'яної Змії. Експертка з фен-шуй і астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла, які відтінки допоможуть активувати удачу, процвітання і позитивні енергії, а також створити гармонію на весь рік.

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Для того, щоб почати рік на позитивній хвилі, слід звернути увагу на кольори, що підсилюють енергію 2025 року. Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла, у чому найкраще зустрічати новий 2025 рік, який за китайським календарем буде роком Дерев'яної Змії.

За її словами, хоча сам рік почнеться 3 лютого, святкування Нового року з 31 грудня на 1 січня також не обходиться без енергій, які варто врахувати при виборі вбрання.

Як пояснила астрологиня, для того щоб активувати удачу, процвітання і позитивні енергії, потрібно обирати кольори, які підсилюють енергію наступного року. Вона розповіла, що:

Червоний — колір удачі та процвітання, активує енергію щастя.

Коричневий (та його відтінки) — символ стабільності, ресурсу та підтримки енергії Землі.

Золотий, білий та срібний — сприяють гармонійному спілкуванню та здійсненню мрій, допомагають залучити нові можливості.

Зелені відтінки — символізують творчість, зростання та розвиток.

Експертка наголосила, що поєднуючи ці кольори в своєму вбранні, ви створюєте баланс між енергіями, що підвищує шанс на успішний і гармонійний рік. Це не тільки допомагає привернути удачу, але й встановлює енергетичну підтримку на весь рік, який обіцяє бути сповненим нових можливостей і досягнень.

Нагадаємо раніше ми писали, про чотири кольори, які варто обрати на святкування, щоб привернути увагу удачі.

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