Новий рік 2025: чотири кольори, які варто обрати на святкування, щоб привернути увагу удачі

У чому зустрічати Новий рік 2025? Стилісти радять обирати кольори, що символізують гармонію, добробут і нові можливості. Зелений, золотий, коричневий та білий допоможуть створити стильний образ і налаштуватися на позитивний початок року.

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Новий рік — це час нових починань, магії та віри у зміни на краще. Обираючи святковий образ, важливо врахувати не лише модні тренди, а й символіку кольорів, які допоможуть залучити удачу, гармонію та успіх у прийдешньому 2025 році. Стилістка Юлія Рябич розповіла, які кольори допоможуть залучити удачу та гармонію у Новому 2025 році.

Головні кольори для Нового 2025 року

Зелений — символізує духовне зростання, гармонію та силу природи. Він сприятиме приємним змінам у житті та відновленню внутрішнього балансу.

Золотий — колір багатства, успіху та кар’єрного зростання. Обирайте його, якщо прагнете нових знайомств, фінансового процвітання та професійних досягнень.

Коричневий — асоціюється із сімейним добробутом та стабільністю. Він допоможе вирішити питання, пов’язані з нерухомістю та затишком у домі.

Білий — символ чистоти та нового початку. Цей колір чудово підійде тим, хто хоче залишити все зайве у минулому та розпочати життя з "чистого аркушу".

Стилістка радить обирати відтінки відповідно до ваших бажань та цілей на прийдешній рік. Аксесуари та декоративні елементи також можуть підкреслити символіку кольорів, зробивши ваш образ завершеним та гармонійним.

Нагадаємо, раніше ми писали, який щасливий колір на рік Змії 2025: у чому зустріти Новий рік.

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