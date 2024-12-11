Як одягнутися на Новий рік 2025: головні модні тренди сезону

Новий рік — ідеальний час для стильних експериментів. У 2025-му головними трендами будуть кольори зелений, коричневий та золотий, що символізують гармонію, удачу і процвітання. Персональна стилістка Альона Сагірова розповіла Фокусу, як створити чарівний святковий образ, що приверне увагу та позитивну енергію.

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Новий рік — час оновлення, магії та свята, а також чудова нагода створити стильний образ, який символізує ваші плани на майбутнє. У 2025 році ключовими відтінками стануть зелений, коричневий та золотий — кольори, що уособлюють стихію дерева та зміїну енергію, символи гармонії, змін та процвітання. Персональна стилістка Альона Сагірова спеціально для Фокусу розповіла, як інтегрувати ці модні кольори у святковий гардероб, створивши стильний та вдалий образ для зустрічі Нового року.

Зелений: гармонія, розвиток та багатство

Зелений: гармонія, розвиток та багатство Фото: instagram.com/watchingukraine/

"Зелений — це колір нових починань та процвітання. Його насичені відтінки додають образу свіжості та розкоші, а також символізують фінансовий успіх," — зазначила стилістка.

Образ для сміливих: Мінісукня у смарагдовому відтінку — чудовий вибір для тих, хто любить бути в центрі уваги. Додайте бежеві туфлі на підборах та золотисті прикраси для завершення образу.

Для прихильників мінімалізму: Обирайте зелені акценти в аксесуарах. Наприклад, смарагдові сережки або пояс у відтінку оливкового додадуть родзинку класичному образу.

Коричневий: спокій і стабільність

Коричневий: спокій і стабільність Фото: instagram.com/watchingukraine/

"Коричневий завжди асоціюється з комфортом і теплом. Цього року глибокі шоколадні та карамельні відтінки будуть у тренді," — пояснила Сагірова.

Для елегантності: Максі-сукня у шоколадному кольорі з відкритими плечима створить загадковий і вишуканий образ. Доповніть його золотими браслетами та витонченими босоніжками.

Для більш кежуального стилю: Шоколадна спідниця-міді в парі з карамельним топом стануть ідеальним вибором. Завершіть образ мюлями та аксесуарами у золотих тонах.

Золотий: розкіш та удача

"Золотий — це колір Нового року, який додає будь-якому образу відчуття свята. Він привертає увагу та символізує достаток," — розповіла експертка.

Сміливий акцент: Штани або спідниці з торочками у золотому кольорі цього сезону — справжній тренд. Поєднуйте їх із класичним чорним топом і яскравими прикрасами.

Для тих, хто любить деталі: Якщо багато золота здається вам занадто, зробіть ставку на аксесуари. Масивні золоті сережки, клатч із блискучими елементами чи браслети стануть ідеальним акцентом.

Бургунді та зміїні мотиви: особливі тренди 2025 року

"Не забувайте про бургунді, який теж залишається актуальним у цьому сезоні. Глибокий винний колір у поєднанні з аксесуарами у формі змій підкреслить вашу харизму," — додала стилістка. Максі-сукня у винному відтінку з масивними сережками або браслетом із зміїним дизайном стане вдалим вибором для тих, хто хоче бути в тренді.

Альона Сагірова радить обирати ті кольори та деталі, які максимально відповідають вашому характеру та настрою. "Головне у святковому образі — це гармонія з собою. І пам’ятайте, що найкращий аксесуар — це ваша впевненість і щирість," — підсумувала стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, який щасливий колір на рік Змії 2025: у чому зустріти Новий рік.

Крім цього, Фокус писав, у яких кольорах робити манікюр для притягнення удачі, кохання та багатства у 2025 році?