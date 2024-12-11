Как одеться на Новый год 2025: главные модные тренды сезона

Новый год — идеальное время для стильных экспериментов. В 2025-м главными трендами будут цвета зеленый, коричневый и золотой, символизирующие гармонию, удачу и процветание. Персональный стилист Алена Сагирова рассказала Фокусу, как создать волшебный праздничный образ, который привлечет внимание и позитивную энергию.

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Новый год — время обновления, магии и праздника, а также прекрасная возможность создать стильный образ, символизирующий ваши планы на будущее. В 2025 году ключевыми оттенками станут зеленый, коричневый и золотой — цвета, олицетворяющие стихию дерева и змеиную энергию, символы гармонии, перемен и процветания. Персональный стилист Алена Сагирова специально для Фокуса рассказала, как интегрировать эти модные цвета в праздничный гардероб, создав стильный и удачный образ для встречи Нового года.

Зеленый: гармония, развитие и богатство

Зеленый: гармония, развитие и богатство Фото: instagram.com/watchingukraine/

"Зеленый — это цвет новых начинаний и процветания. Его насыщенные оттенки добавляют образу свежести и роскоши, а также символизируют финансовый успех", — отметила стилист.

Образ для смелых: Мини-платье в изумрудном оттенке — отличный выбор для тех, кто любит быть в центре внимания. Добавьте бежевые туфли на каблуке и золотистые украшения для завершения образа.

Для сторонников минимализма: Выбирайте зеленые акценты в аксессуарах. Например, изумрудные серьги или пояс в оттенке оливкового добавят изюминку классическому образу.

Коричневый: спокойствие и стабильность

Коричневый: спокойствие и стабильность Фото: instagram.com/watchingukraine/

"Коричневый всегда ассоциируется с комфортом и теплом. В этом году глубокие шоколадные и карамельные оттенки будут в тренде," — пояснила Сагирова.

Для элегантности: Макси-платье в шоколадном цвете с открытыми плечами создаст загадочный и изысканный образ. Дополните его золотыми браслетами и изящными босоножками.

Для более кэжуального стиля: Шоколадная юбка-миди в паре с карамельным топом станут идеальным выбором. Завершите образ мюлями и аксессуарами в золотых тонах.

Золотой: роскошь и удача

"Золотой — это цвет Нового года, который придает любому образу ощущение праздника. Он привлекает внимание и символизирует достаток", — рассказала эксперт.

Смелый акцент: Брюки или юбки с бахромой в золотом цвете в этом сезоне — настоящий тренд. Сочетайте их с классическим черным топом и яркими украшениями.

Для тех, кто любит детали: Если много золота кажется вам слишком много, сделайте ставку на аксессуары. Массивные золотые серьги, клатч с блестящими элементами или браслеты станут идеальным акцентом.

Бургунди и змеиные мотивы: особые тренды 2025 года

"Не забывайте о бургунди, который тоже остается актуальным в этом сезоне. Глубокий винный цвет в сочетании с аксессуарами в форме змей подчеркнет вашу харизму," — добавила стилист. Макси-платье в винном оттенке с массивными серьгами или браслетом со змеиным дизайном станет удачным выбором для тех, кто хочет быть в тренде.

Алена Сагирова советует выбирать те цвета и детали, которые максимально соответствуют вашему характеру и настроению. "Главное в праздничном образе — это гармония с собой. И помните, что лучший аксессуар — это ваша уверенность и искренность", — подытожила стилист.

Напомним, ранее мы писали, какой счастливый цвет на год Змеи 2025: в чем встретить Новый год.

Кроме этого, Фокус писал, в каких цветах делать маникюр для привлечения удачи, любви и богатства в 2025 году?