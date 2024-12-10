Какой счастливый цвет на год Змеи 2025: в чем встретить Новый год

Наряд какого цвета выбрать для встречи Новогодней ночи? Если вы привыкли учитывать постулаты китайского гороскопа, то должны знать, что символ каждого года имеет свои особые цвета "на удачу".

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2025 год пройдет под покровительством Деревянной змеи, которая в китайской традиции является олицетворением мудрости и интуиции. На какие же цвета лучше всего обратить внимание, чтобы угодить тотемному животному? Какие же платья стоит рассмотреть, чтобы выглядеть стильно и быть в центре внимания, специально для Фокуса рассказал персональный стилист Матвей Калугин.

Оттенки зеленого

Какой счастливый цвет на год Змеи 2025 Фото: instagram.com/matviyykl/

В китайской астрологической традиции характер года определяет не только тотемное животное, но и природа стихия. Грядущий 2025 год ознаменуется древесной стихией, которая символизирует устойчивость, мудрость и жизнь. Соответственно, по словам стилиста, одним из лучших решений будет выбрать наряд в оттенках зеленого, которые будут намекать на молодые весенние листья.

"Зеленый цвет традиционно ассоциируют с равновесием, спокойствием, гармонией. Кроме зеленого платья отличным выбором к празднику станет, например, уютный свитер в любимом оттенке зеленого, или же небольшой аксессуар, который дополнит более сдержанный образ", — пояснил Матвей Калугин.

Оттенки коричневого

Какой счастливый цвет на год Змеи 2025 Фото: instagram.com/matviyykl/

Стилист объяснил, что натуральные, земляные оттенки выразительно будут транслировать символику грядущего года. Хотя коричневый в основном ассоциируется с повседневной одеждой, однако в этом году он — на гребне трендов, и уже активно всплывает и среди праздничных коллекций.

"В качестве более классической опции можно выбрать брючный костюм в глубоком шоколадном, или более мягком карамельном. Также стоит рассмотреть объемные блузки в оттенках коричневого, которые можно скомбинировать с брюками или джинсами, а также романтичные струящиеся юбки", — пояснил Матвей Калугин.

Золотой и серебряный

Какой счастливый цвет на год Змеи 2025 Фото: instagram.com/matviyykl/

Эксперт рассказал, что существует убеждение, что Деревянной змее очень нравятся блестящие вещи. Если вам хочется добавить в зимние праздники сияния, по словам Матвея Калугина, вы можете воспользоваться как одеждой в серебряных, так и в золотых тонах. К тому же, сейчас в магазинах одежды его можно найти в самых разнообразных фактурах: это не только пайетки, но и люрекс, блестящий сатин, кожа и даже шерсть с добавлением металлизированной нити. Золотой цвет символизирует достаток, могущество и почтенность, в то время как серебряный — благородство, непорочность, чистоту.

Напомним, ранее мы писали, в каких цветах делать маникюр для привлечения удачи, любви и богатства в 2025 году.

Кроме этого, Фокус писал, можно ли встречать Новый год Змеи 2025 в черном?