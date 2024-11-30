До Нового года остался месяцы, поэтому самое время подумать о подготовке к нему. Как утверждаю ряд специалистов, энергия нового года напрямую зависит от того в каком цвете вы одеты в новогоднюю ночь.

Говорят, что цвет имеет значение, особенно, если речь идет о цвете наряда на Новый год. 2025 год — это год Зеленой Деревянной Змеи. Можно ли встречать Новый год 2025 в черном специально для Фокуса рассказала персональный стилист Алена Черновол.

Что говорят астрологи? Можно ли встречать Новый год 2025 в черном?

Для тех, кто прислушивается к звездам, стилистка отметила, что мнения астрологов по поводу того, можно ли встречать Новый год 2025 в черном разделяются. Одни утверждают, что все же в черном не стоит встречать грядущий год, чтобы не разгневать Змею. Другие же наоборот советуют этот цвет, потому что он символизирует мудрость, как и символ 2025-го.

Можно ли встречать Новый год 2025 в черном?

Можно ли встречать Новый год 2025 в черном — тренды или нет?

Алена Черновол также ответила, что с точки зрения актуальности черный цвет всегда был, есть и будет вне времени, то есть актуальным всегда. Она добавила, что этот ахромат (как и белый и серый) — вечная и неоспоримая классика, которая сочетается со всеми другими возможными цветами.

Можно ли встречать Новый год 2025 в черном? Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Какой материал выбрать, если встречать Новый год 2025 в черном

Как объяснила стилист, наиболее нарядным черный наряд делает текстура и блеск. Поэтому вполне уверенно можно рассматривать варианты от меха, бархата, пайеток до органзы, шелка и кружева.

Можно ли встречать Новый год 2025 в черном? Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Секреты стайлинга черного цвета

Алена Черновол также рассказала как стилизовать образ, если собираетесь встречать Новый год 2025 в черном. Она объяснила, если для вас черный цвет слишком мрачный, вы легко можете "освежить" его аксессуарами. К примеру, цветной обувью или сумочкой, или массивными металлическими украшениями.

"Белый воротничок или манжеты придадут образу девичьей игривости. А красная помада в тандеме с черным нарядом — это просто квинтэссенция женственного драматизма", — пояснила стилист.

Можно ли встречать Новый год 2025 в черном? Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Формулы луков, если встречать Новый год 2025 в черном

Стилист объяснила, если все же вы решили встречать Новый год 2025 в черном, тогда стоит обратить внимание не только на платья.

"Кроме платьев в черном цвете присмотритесь и к другим формулам образов. Это могут быть юбка и блуза, брюки с топом или корсетом, костюм с брюками или юбкой, или даже комбинезон", — пояснила Алена Черновол.

Напомним, ранее мы писали, о 5 моделях обуви, которая будет модной в 2025 году.

Кроме этого, Фокус писал, что одеть на Новый год 2025 — варианты платьев.