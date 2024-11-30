До Нового року залишився місяці, тож саме час подумати про підготовку до нього. Як стверджу ряд фахівців, енергія нового року напряму залежить від того в якому кольорі ви одягнені в новорічну ніч.

Кажуть, що колір має значення, особливо, якщо мова йде про колір вбрання на Новий рік. 2025 рік — це рік Зеленої Дерев'яної Змії. Чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному спеціально для Фокусу розповіла персональна стилістка Альона Чорновол.

Що кажуть астрологи? Чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному?

Для тих, хто прислухається до зірок, стилістка зазначила, що думки астрологів з приводу того, чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному розділяються. Одні стверджують, що все ж в чорному не варто зустрічати прийдешній рік, щоб не розгнівати Змію. Інші ж навпаки радять цей колір, бо він символізує мудрість, як і символ 2025-го.

Чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному?

Чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному — тренди чи ні?

Альона Чорновол також відповіла, що з точки зору актуальності чорний колір завжди був, є і буде поза часом, тобто актуальним завжди. Вона додала, що цей ахромат (як і білий та сірий) — вічна і беззаперечна класика, яка поєднується з усіма іншими можливими кольорами.

Чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному? Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Який матеріал обрати, якщо зустрічати Новий рік 2025 у чорному

Як пояснила стилістка, найбільш ошатним чорне вбрання робить текстура і блиск. Тому цілком впевнено можна розглядати варіанти від хутра, оксамиту, леліток до органзи, шовку і мережива.

Чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному? Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Секрети стайлінгу чорного кольору

Альона Чорновол також розповіла як стилізувати образ, якщо збираєтесь зустрічати Новий рік 2025 у чорному. Вона пояснила, якщо для вас чорний колір занадто похмурий, ви легко можете "освіжити" його аксесуарами. До прикладу, кольоровим взуттям чи сумочкою, або масивними металевими прикрасами.

"Білий комірець чи манжети додадуть образу дівочої грайливості. А червона помада у тандемі с чорним вбранням — це просто квінтесенція жіночного драматизму", — пояснила стилістка.

Чи можна зустрічати Новий рік 2025 у чорному? Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Формули луків, якщо зустрічати Новий рік 2025 у чорному

Стилістка пояснила, якщо все ж ви вирішили зустрічати Новий рік 2025 у чорному, тоді варто звернути увагу не тільки на сукні.

"Окрім суконь в чорному кольорі придивіться і до інших формул образів. Це можуть бути спідниця і блуза, брюки з топом чи корсетом, костюм з брюками або спідницею, чи навіть комбінезон", — пояснила Альона Чорновол.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 5 моделей взуття, яке буде модним 2025 року.

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