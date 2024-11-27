Коров'ячий принт, чоботи труби та табі: 5 моделей взуття, яке буде модним 2025 року

Цієї зими взуттєві тренди впевнено поєднують стиль з функціональністю. Що саме буде в сучасних тенденціях читайте в матеріалі.

Через лічені дні офіційно розпочинається зимовий сезон, а значить саме час остаточно утеплитися. Для цього важливо мати не лише теплий одяг, а й тепле взуття. Яке трендове взуття зими 2025 спеціально для Фокусу розповіла дизайнерка Наталія Ворона.

Тваринні принти

Тваринні принти Фото: колаж Фокус

Трендове взуття зими 2025 — це перш за все взуття з тваринним принтом. Як пояснила дизайнерка, взимку 2024 варто звертати увагу на такі принти як леопард та принт корови. Саме вони, за її словами, будуть стильно виглядати на зимовому взутті.

"Є принт леопардовий, він більш доступний, або принт корови, він менш доступний в нашій країні. Тут ми використовуємо шкіру поні, це шкіра не самого поні, а кіз, або корів, але вона з ворсом і цей фарбується під потрібний принт. Такі вироби можуть слугувати акцентами в образах", — пояснила дизайнерка.

Чоботи труби

Чоботи труби Фото: колаж Фокус

Трендове взуття зими 2025 — це чоботи труби. За словами Наталії Ворони, ці моделі взуття можна вважати другим трендом, який актуальний в області взуття вже кілька сезонів.

"Цей тренд також є одним із дуже важливих. Головна перевага таких чобіт в тому, що їх можна носити, як з капроновими колготками, так і зі штанами, заправляючи їх всередину. Він додає образу розслабленості, можливо навіть брутальності. Вони є дуже зручними та теплими в холодну пору року", — пояснила дизайнерка.

Взуття з відрізаним пальцем

Взуття з відрізаним пальцем Фото: колаж Фокус

Трендове взуття зими 2025 це також взуття з відрізаним пальцем, або такі моделі ще називають Табі.

"У нашій країні, на жаль, цей тренд зараз доступний, або зрозумілий лише для найсміливіших модниць. Проте за кордоном дуже багато носять Табі. Це взуття є не тільки гарним, але ще й зручним, тому що є додаткова фіксація в області пальчика. Цей тренд буде перекочовувати з зимового в літній сезон", — пояснила Наталія Ворона.

Взуття з квітами

Взуття з квітами Фото: колаж Фокус

Трендове взуття зими 2025 — це моделі з квітами. Як стверджує дизайнерка, мова йде про об’ємні квіти, як елемент декорування взуття.

"Тренд на квіти, а саме на об’ємні квіти, він не є новим, але він є одним з найцікавіших. Уявіть собі картину, осінь на вулиці, або йде дощ, чи зима, на вулиці сніг чи мороз, а ти взуваєш взуття з красивим акцентним бутончиком, виходиш на вулицю і отримуєш сотні компліментів. Це доказ того, що цей тренд працює і надалі буде працювати. Образи з таким взуттям з квітами є дуже жіночними, вони дозволяють проявити фантазію в створенні образів та дозволяють експериментувати зі стилем", — пояснила Наталія Ворона.

Ботфорди

Ботфорди Фото: колаж Фокус

Трендове взуття зими 2025 звісно ботфорти. За словами дизайнерки, він є найбільш передбачуваним трендом в осінньо-зимовий період, тому що дівчата дуже полюбляють носити міні, а взимку та восени потребується додатковий захист від холоду саме для ніг.

"Ботфорти забезпечують такий захист ноги від холоду. Крім цього ботфорти це ще про стрункість, про енергію успіху, вони додають образу деякої зірковості та дозволяють жінці проявити свою жіночність та експериментувати з довжиною міні", — резюмувала дизайнерка.

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