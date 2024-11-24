У чому зістрічати Рік Змії: 7 варіантів суконь для святкування Нового року 2025

До Нового року 2025 залишилось шість тижнів. Саме тому стилістка Альона Чорновол заздалегідь підготувала підбірку варіантів суконь, які можна одягнути в новорічну ніч.

Новий рік 2025 — рік Зеленої Дерев'яної Змії, вже зовсім скоро, тому саме час подумати про те, в чому його зустрічати. Адже традиційно щороку змінюються символи, а згідно з ними й вбрання. Про те, які наряди ідеально підійдуть для новорічної ночі 2025 спеціально для Фокусу розповіла персональна стилістка Альона Чорновол.

Сукня в лелітки (пайєтки)

Сукня в лелітки Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Як варіант у чому зістрічати Рік Змії Альона Чорновол рекомендує звернути увагу на сукню в лелітки — найсвятковіший варіант з усіх.

"Навіть сукня приглушеного кольору та простого крою виглядатиме ошатно і вишукано завдяки леліткам. З мінусів — таку річ складно інтегрувати в гардероб і зробити носибельною. Тому раджу вам придивитися до спідниць з лелітками. З блузою і підборами — супер святково. З футболкою і кедами — гранжево і повсякденно", — пояснила стилістка.

Сукня-футляр

Серед варіантів, що одягти на Новий рік, Альона Чорновол також пропонує звеурнути увагу на сукню-футляр. За її словами, така класична форма сукні підкреслить фігуру і додасть спокусливості вашому образу. Щоб сукня після свят не лежала в гардеробі, вона радить додати жакет та лофери і в такому образі спокійно можна йти хоч в офіс, хоч на навчання.

Асиметрична сукня

Асиметрична сукня Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Як варіант для тих, хто любить оригінальні фасони, стилістка пропонує звернути увагу на асиметричну сукню. Для вбрання на Новий рік 2025 вона радить звернути увагу на те, що чим незвичніший крій, тим спокійнішу кольорову гаму та аксесуари слід обирати, щоб вони не "сперечалися" в образі. Крім цього, Альона Чорновол радить волосся акуратно прибрати в хвіст чи пучок, аби всю увагу приділити нетривіальній асиметрії.

Сукня на затин

Сукня на затин Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Ще одним варіантом вбрання на Новий рік 2025 стилістка пропонує сукню на затин. За її словами, головна перевага таких суконь — можливість посадки на абсолютно різні фігури завдяки регулюванню затину.

"Придивіться до варіантів з цупких тканин, що тримають форму, або ж навпаки до летючих легких матеріалів. Головне, щоб сукня не затин не "обліплювала" вас, в такому разі весь ефект від того самого "затину" нівелюється і він перетвориться на неохайний розріз", — пояснила Альона Чорновол.

Максі-сукня

Сукня в підлогу — це не лише для високих дівчат. За словами Альони Чорновол, правильно підібрана максі-довжина навпаки може витягнути силует мініатюрних красунь, тому таку сукню цілком впевнено можна розглядати для образу на Новий рік 2025.

"Зверніть увагу на колір (обирайте однотонний, або ж з поздовжнім принтом, з відсутністю горизонталей, що різатимуть силует), а також ретельно оберіть взуття (гострий мис і навіть невеличкі підбори теж зіграють на витягування зросту)", — додала стилістка.

Міні-сукня

Звісно для образу на Новий рік 2025 неможливо оминути варіант міні-сукні.

"Основна порада при виборі довжини міні — збалансувати "оголеність тіла". Демонструємо ноги, а от декольте навпаки робимо стриманішим. Таким чином розставляємо акценти в образі і фокусуємо увагу саме на довжині", — пояснила стилістка.

Сукня з розрізом

Сукня з розрізом Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Ще одним варінатом для образу на Новий рік 2025 може стати сукня з розрізом. За словами стилістки, така сукня особливо цікаво виглядає в міді або максі довжині.

"Розріз, що оголює одну ногу при ходьбі — неймовірно спокусливий варіант. Тут доречними будуть як цупкі костюмні тканини, так і "білизняні" (на кшталт шовку з мереживом)", — пояснила Альона Чорновол.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких відтінках відзначати 2025 — рік Зеленої Дерев'яної Змії.

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