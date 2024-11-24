В чем встречать Год Змеи: 7 вариантов платьев для празднования Нового года 2025

До Нового года 2025 осталось шесть недель. Именно поэтому стилист Алена Черновол заранее подготовила подборку вариантов платьев, которые можно надеть в новогоднюю ночь.

Новый год 2025 — год Зеленой Деревянной Змеи, уже совсем скоро, поэтому самое время подумать о том, в чем его встречать. Ведь традиционно каждый год меняются символы, а в соответствии с ними и наряды. О том, какие наряды идеально подойдут для новогодней ночи 2025 специально для Фокуса рассказала персональный стилист Алена Черновол.

Платье в пайетках (пайетки)

Платье в пайетках Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Как вариант в чем встречать Год Змеи Алена Черновол рекомендует обратить внимание на платье в пайетку — самый праздничный вариант из всех.

"Даже платье приглушенного цвета и простого кроя будет выглядеть нарядно и изысканно благодаря пайеткам. Из минусов — такую вещь сложно интегрировать в гардероб и сделать носибельной. Поэтому советую вам присмотреться к юбкам с пайетками. С блузой и каблуками — супер празднично. С футболкой и кедами — гранжево и повседневно", — пояснила стилист.

Платье-футляр

Среди вариантов, что надеть на Новый год, Алена Черновол также предлагает обратить внимание на платье-футляр. По ее словам, такая классическая форма платья подчеркнет фигуру и добавит соблазнительности вашему образу. Чтобы платье после праздников не лежало в гардеробе, она советует добавить жакет и лоферы и в таком образе спокойно можно идти хоть в офис, хоть на учебу.

Асимметричное платье

Асимметричное платье Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Как вариант для тех, кто любит оригинальные фасоны, стилист предлагает обратить внимание на асимметричное платье. Для наряда на Новый год 2025 она советует обратить внимание на то, что чем необычнее крой, тем спокойнее цветовую гамму и аксессуары следует выбирать, чтобы они не "спорили" в образе. Кроме этого, Алена Черновол советует волосы аккуратно убрать в хвост или пучок, чтобы все внимание уделить нетривиальной асимметрии.

Платье на затин

Платье на затин Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Еще одним вариантом наряда на Новый год 2025 стилист предлагает платье на затылке. По ее словам, главное преимущество таких платьев — возможность посадки на абсолютно разные фигуры благодаря регулировке затылка.

"Присмотритесь к вариантам из плотных тканей, держащих форму, или же наоборот к летящим легким материалам. Главное, чтобы платье не затин не "облепляло" вас, в таком случае весь эффект от того самого "затина" нивелируется и он превратится в неопрятный разрез", — пояснила Алена Черновол.

Макси-платье

Платье в пол — это не только для высоких девушек. По словам Алены Черновол, правильно подобранная макси-длина наоборот может вытянуть силуэт миниатюрных красавиц, поэтому такое платье вполне уверенно можно рассматривать для образа на Новый год 2025.

"Обратите внимание на цвет (выбирайте однотонный, или же с продольным принтом, с отсутствием горизонталей, которые будут резать силуэт), а также тщательно выберите обувь (острый мыс и даже небольшие каблуки тоже сыграют на вытягивание роста)", — добавила стилист.

Мини-платье

Конечно для образа на Новый год 2025 невозможно обойти вариант мини-платья.

"Основной совет при выборе длины мини — сбалансировать "обнаженность тела". Демонстрируем ноги, а вот декольте наоборот делаем сдержанным. Таким образом расставляем акценты в образе и фокусируем внимание именно на длине", — пояснила стилист.

Платье с разрезом

Платье с разрезом Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Еще одним варинатом для образа на Новый год 2025 может стать платье с разрезом. По словам стилистки, такое платье особенно интересно смотрится в миди или макси длине.

"Разрез, обнажающий одну ногу при ходьбе — невероятно соблазнительный вариант. Здесь уместными будут как плотные костюмные ткани, так и "бельевые" (вроде шелка с кружевом)", — пояснила Алена Черновол.

Напомним, ранее мы писали, в каких оттенках отмечать 2025 - год Зеленой Деревянной Змеи.

Кроме этого, Фокус писал, о 2025 — годе Зеленой Деревянной Змеи: что он готовит, и как его встретить.