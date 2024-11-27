Коровий принт, сапоги трубы и таби: 5 моделей обуви, которая будет модной в 2025 году

Этой зимой обувные тренды уверенно сочетают стиль с функциональностью. Что именно будет в современных тенденциях читайте в материале.

Через считанные дни официально начинается зимний сезон, а значит самое время окончательно утеплиться. Для этого важно иметь не только теплую одежду, но и теплую обувь. Какая трендовая обувь зимы 2025 специально для Фокуса рассказала дизайнер Наталья Ворона.

Животные принты

Животные принты Фото: коллаж Фокус

Трендовая обувь зимы 2025 — это прежде всего обувь с животным принтом. Как пояснила дизайнер, зимой 2024 стоит обращать внимание на такие принты как леопард и принт коровы. Именно они, по ее словам, будут стильно смотреться на зимней обуви.

"Есть принт леопардовый, он более доступный, или принт коровы, он менее доступен в нашей стране. Здесь мы используем кожу пони, это кожа не самого пони, а коз, или коров, но она с ворсом и этот окрашивается под нужный принт. Такие изделия могут служить акцентами в образах", — пояснила дизайнер.

Трубные сапоги

Трубные сапоги Фото: коллаж Фокус

Трендовая обувь зимы 2025 — это сапоги трубы. По словам Натальи Вороны, эти модели обуви можно считать вторым трендом, который актуален в области обуви уже несколько сезонов.

"Этот тренд также является одним из очень важных. Главное преимущество таких сапог в том, что их можно носить, как с капроновыми колготками, так и с брюками, заправляя их внутрь. Он добавляет образу расслабленности, возможно даже брутальности. Они очень удобны и теплые в холодное время года", — пояснила дизайнер.

Обувь с отрезанным пальцем

Обувь с отрезанным пальцем Фото: коллаж Фокус

Трендовая обувь зимы 2025 это также обувь с отрезанным пальцем, или такие модели еще называют таби.

"В нашей стране, к сожалению, этот тренд сейчас доступен, или понятен только для самых смелых модниц. Однако за рубежом очень много носят Таби. Эта обувь является не только красивой, но еще и удобной, потому что есть дополнительная фиксация в области пальчика. Этот тренд будет перекочевывать из зимнего в летний сезон", — пояснила Наталья Ворона.

Обувь с цветами

Обувь с цветами Фото: коллаж Фокус

Трендовая обувь зимы 2025 — это модели с цветами. Как утверждает дизайнер, речь идет об объемных цветах, как элементе декорирования обуви.

"Тренд на цветы, а именно на объемные цветы, он не является новым, но он является одним из самых интересных. Представьте себе картину, осень на улице, или идет дождь, или зима, на улице снег или мороз, а ты надеваешь обувь с красивым акцентным бутончиком, выходишь на улицу и получаешь сотни комплиментов. Это доказательство того, что этот тренд работает и в дальнейшем будет работать. Образы с такой обувью с цветами очень женственны, они позволяют проявить фантазию в создании образов и позволяют экспериментировать со стилем", — пояснила Наталья Ворона.

Ботфорты

Ботфорты Фото: коллаж Фокус

Трендовая обувь зимы 2025 конечно ботфорты. По словам дизайнера, он является наиболее предсказуемым трендом в осенне-зимний период, потому что девушки очень любят носить мини, а зимой и осенью требуется дополнительная защита от холода именно для ног.

"Ботфорты обеспечивают такую защиту ноги от холода. Кроме этого ботфорты это еще о стройности, об энергии успеха, они добавляют образу некоторой звездности и позволяют женщине проявить свою женственность и экспериментировать с длиной мини", — резюмировала дизайнер.

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