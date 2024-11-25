Стиліст розповів у якій сукні можна зустрічати Новий рік 2025

З року в рік у жіночої статі напередодні святкування Нового року виникає одне і те саме питання — "Як одягнутися на Новий рік?", "Яку сукню обрати на новорічну ніч?", "Якого кольору повинно бути вбрання на Новий рік?". Будь то 2024, 2025, чи 2060, питання завжди залишаються актуальні. Тому, аби вибір був легший, спеціально для Фокусу стиліст Матвій Калугін розповів, на яке вбрання варто звернути увагу цьогоріч, у рік Змії.

Наближаються зимові свята: вже незабаром ми зустрічатимемо Різдво та Новий Рік. Цей період ознаменується святкуваннями в колі родини та друзів, корпоративами й тематичними вечірками. Які ж сукні варто розглянути, аби виглядати стильно та бути в центрі уваги, спеціально для Фокусу розповів персональний стиліст Матвій Калугін.

Мінісукні А-силуету

Мінісукні А-силуету Фото: колаж Фокус

За словами стиліста, варіантом для святкування року Змії 2025 може стати мінісукня А-силуету. Такий силует уособлює актуальну нині естетику 60-х років.

"Це найкращий вибір для тих, хто хоче виглядати більш стримано, проте не занадто поважно. Мінідовжина підкреслюватиме та видовжуватиме ноги, А-силуетний поділ може візуально скоригувати зону стегон", — пояснив Матвій Калугін.

Сукні з вирізом халтер

Сукні з вирізом халтер Фото: колаж Фокус

Ще одним варіантом вбрання на новорічну ніч 2025 може стати сукня з вирізом халтер. Як пояснив стиліст, ці сукні мають широкі бретелі, які йдуть навскіс до горловини. Така сукня уособлює елегантність та вишуканість. Особливо вдалими для свят стануть моделі, виконані з активної фактури, наприклад, оксамиту чи паєток.

Паєтки

Паєтки, сукні на новий рік Фото: колаж Фокус

Традиційно святковий період характеризується блиском та шиком, саме тому як варіант Матвій Калугін радить звернути увагу на сукню в паєтки.

"Якщо у вас саме такий настрій, тоді варто звернути увагу на подібні сукні. Особливо актуальними будуть моделі, виконані з крупних паєток, а також з міксом різних матеріалів", — додав стиліст.

Оксамит

Оксамит сукні, сукні на новий рік Фото: колаж Фокус

Ще одним варіантом, що одягти на Новий рік 2025, є оксамитова сукня. За словами Матвія Калугіна, оксамитові сукні чудово пасуватимуть до більш формальних подій. До прикладу, якщо ви запрошені на урочисту різдвяну вечерю. Проте і для затишного домашнього святкування оксамит можна допасувати. У такому разі стиліст радить краще обрати не приталену, а більш вільну сукню, яка не обмежуватиме рухи.

Мереживні вставки

Мереживні вставки, сукні, сукні на новий рік Фото: колаж Фокус

Мереживо було найактивнішою з трендових фактур у 2024 році, тому як варіант, що вдягти на Новий рік 2025, за словами стиліста, цілком може стати сукня з такими вставками. За його словами, цьогоріч, окрім звичних гіпюрових суконь, дизайнери пропонують нам освіжити свої святкові стилізації міксом матеріалів! Стиліст переконує, що мереживні вставки чудово доповнять як шовкову сукню, так і більш екзотичні паєтки та оксамит.

Відтінки червоного

Відтінки червоного, сукні, сукні на новий рік Фото: колаж Фокус

З яким кольором найбільше асоціюються Різдво та Новий Рік? Безумовно, це червоний! Тому, за словами Матвія Калугіна, також дуже актуальними на святкування Нового року 2025 будуть сукні трендового бордового відтінку.

Принтовані сукні

Принтовані сукні Фото: колаж Фокус

Ще одним варіантом, що одягти на Новий рік 2025, може стати сукня в принт. Стиліст пояснив, якщо у вас немає бажання створювати надто гламурний образ, то ви можете обрати більш спокійну сукню, наприклад, із сатину або шифону. Більш святковою її зробить принт, але водночас такий виріб можна буде вдягти ще неодноразово для інших подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 варіантів суконь для святкування Нового року 2025.

Крім цього, Фокус писав, у яких відтінках святкувати 2025 — рік Зеленої Дерев'яної Змії.