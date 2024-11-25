Что надеть на Новый год 2025 — варианты платьев

Из года в год у женского пола в преддверии празднования Нового года возникает один и тот же вопрос — "Как одеться на Новый год?", "Какое платье выбрать на новогоднюю ночь?", "Какого цвета должен быть наряд на Новый год?". Будь то 2024, 2025, или 2060, вопросы всегда остаются актуальными. Поэтому, чтобы выбор был легче, специально для Фокуса стилист Матвей Калугин рассказал, на какой наряд стоит обратить внимание в этом году, в год Змеи.

Приближаются зимние праздники: уже скоро мы будем встречать Рождество и Новый Год. Этот период ознаменуется празднованиями в кругу семьи и друзей, корпоративами и тематическими вечеринками. Какие же платья стоит рассмотреть, чтобы выглядеть стильно и быть в центре внимания, специально для Фокуса рассказал персональный стилист Матвей Калугин.

Мини-платья А-силуэта

Мини-платья А-силуэта Фото: коллаж Фокус

По словам стилиста, вариантом для празднования года Змеи 2025 может стать мини-платье А-силуэта. Такой силуэт олицетворяет актуальную нынче эстетику 60-х годов.

"Это лучший выбор для тех, кто хочет выглядеть более сдержанно, но не слишком серьезно. Мини-длина будет подчеркивать и удлинять ноги, А-силуэтный подол может визуально скорректировать зону бедер", — пояснил Матвей Калугин.

Платья с вырезом халтер

Платья с вырезом халтер Фото: коллаж Фокус

Еще одним вариантом наряда на новогоднюю ночь 2025 может стать платье с вырезом халтер. Как объяснил стилист, эти платья имеют широкие бретели, которые идут наискосок к горловине. Такое платье олицетворяет элегантность и изысканность. Особенно удачными для праздников станут модели, выполненные из активной фактуры, например, бархата или пайеток.

Пайетки

Пайетки, платья на новый год Фото: коллаж Фокус

Традиционно праздничный период характеризуется блеском и шиком, поэтому как вариант Матвей Калугин советует обратить внимание на платье в пайетках.

"Если у вас именно такое настроение, тогда стоит обратить внимание на подобные платья. Особенно актуальными будут модели, выполненные из крупных пайеток, а также с миксом разных материалов", — добавил стилист.

Бархат

Бархат платья, платья на новый год, платья на новый год Фото: коллаж Фокус

Еще одним вариантом, что надеть на Новый год 2025, является бархатное платье. По словам Матвея Калугина, бархатные платья прекрасно подойдут к более формальным событиям. К примеру, если вы приглашены на торжественный рождественский ужин. Однако и для уютного домашнего празднования бархат можно допасовать. В таком случае стилист советует лучше выбрать не приталенное, а более свободное платье, которое не будет ограничивать движения.

Кружевные вставки

Кружевные вставки, платья, платья на новый год, платья на новый год Фото: коллаж Фокус

Кружево было самой активной из трендовых фактур в 2024 году, поэтому как вариант, что надеть на Новый год 2025, по словам стилиста, вполне может стать платье с такими вставками. По его словам, в этом году, кроме привычных гипюровых платьев, дизайнеры предлагают нам освежить свои праздничные стилизации миксом материалов! Стилист утверждает, что кружевные вставки прекрасно дополнят как шелковое платье, так и более экзотические пайетки и бархат.

Оттенки красного

Оттенки красного, платья, платья на новый год, платья на новый год Фото: коллаж Фокус

С каким цветом больше всего ассоциируются Рождество и Новый Год? Безусловно, это красный! Поэтому, по словам Матвея Калугина, также очень актуальными на празднование Нового года 2025 будут платья трендового бордового оттенка.

Принтованные платья

Принтованные платья Фото: коллаж Фокус

Еще одним вариантом, что надеть на Новый год 2025, может стать платье в принт. Стилист объяснил, если у вас нет желания создавать слишком гламурный образ, то вы можете выбрать более спокойное платье, например, из сатина или шифона. Более праздничным его сделает принт, но при этом такое изделие можно будет надеть еще неоднократно для других событий.

Напомним, ранее мы писали о 7 вариантах платьев для празднования Нового года 2025.

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