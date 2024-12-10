Який щасливий колір на рік Змії 2025: у чому зустріти Новий рік

Вбрання якого кольору обрати для зустрічі Новорічної ночі? Якщо ви звикли зважати на постулати китайського гороскопу, то мусите знати, що символ кожного року має свої особливі кольори "на удачу".

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2025 рік пройде під заступництвом Дерев‘яної змії, яка в китайській традиції є уособленням мудрості та інтуїції. На які ж кольори найкраще звернути увагу, аби догодити тотемній тварині? Які ж сукні варто розглянути, аби виглядати стильно та бути в центрі уваги, спеціально для Фокусу розповів персональний стиліст Матвій Калугін.

Відтінки зеленого

Який щасливий колір на рік Змії 2025 Фото: instagram.com/matviyykl/

У китайській астрологічній традиції характер року визначає не лише тотемна тварина, а й природа стихія. Прийдешній 2025 ознаменується деревною стихією, яка символізує стійкість, мудрість та життя. Відповідно, за словами стиліста, одним із найкращих рішень буде обрати вбрання у відтінках зеленого, які натякатимуть на молоде весняне листя.

"Зелений колір традиційно асоціюють з рівновагою, спокоєм, гармонією. Окрім зеленої сукні чудовим вибором до свята стане, наприклад, затишний светр в улюбленому відтінку зеленого, або ж невеликий аксесуар, який доповнить більш стриманий образ", — пояснив Матвій Калугін.

Відтінки коричневого

Який щасливий колір на рік Змії 2025 Фото: instagram.com/matviyykl/

Стиліст пояснив, що натуральні, земляні відтінки найвиразніше транслюватимуть символіку прийдешнього року. Хоча коричневий здебільшого асоціюється з повсякденним одягом, проте цьогоріч він – на гребені трендів, й уже активно виринає і з-поміж святкових колекцій.

"В якості більш класичної опції можна обрати брючний костюм у глибокому шоколадному, або більш м‘якому карамельному. Також варто розглянути об‘ємні блузки у відтінках коричневого, які можна скомбінувати зі штанами або джинсами, а також романтичні струмуючі спідниці", — пояснив Матвій Калугін.

Золотий та срібний

Який щасливий колір на рік Змії 2025 Фото: instagram.com/matviyykl/

Експерт розповів, що існує переконання, що Дерев‘яній змії дуже до вподоби блискучі речі. Якщо вам кортить додати у зимові свята сяйва, за словами Матвія Калугіна, ви можете скористатися як одягом в срібних, так і в золотих тонах. До того ж, нині в магазинах одягу його можна знайти в найрізноманітніших фактурах: це не тільки паєтки, а й люрекс, блискучий сатин, шкіра та навіть вовна з додаванням металізованої нитки. Золотий колір символізує достаток, могутність та поважність, у той час як срібний – благородство, непорочність, чистоту.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких кольорах робити манікюр для притягнення удачі, кохання та багатства у 2025 році.

Крім цього, Фокус писав, чи можна зустрічати Новий рік Змії 2025 у чорному?