У яких кольорах робити манікюр для притягнення удачі, кохання та багатства у 2025 році?

2025 – рік Зеленої Дерев'яної Змії. У яких кольорах робити манікюр на новорічну ніч, щоб привабити удачу та здійснення мрій, читайте в матеріалі.

У Новому році 2025 — який за східним календарем називають роком Зеленої Дерев'яної Змії. Нейл-майстриня Юлія Перушко розповіла, про найпопулярніші кольори для новорічного манікюру.

Зокрема, серед пріоритетних варто розглядати зелений, червоний, золотий, синій та коричневий кольори. Як пояснили нейл-майстрині, можна використовувати ці кольори не лише для манікюру, а й в одязі, аксесуарах, домашньому декорі.

Яким кольором зробити манікюр в новорічну ніч 2025?

Зелений манікюр, щоб зустріти 2025 — Рік Зеленої Дерев'яної Змії

За словами майстринь манікюру, пріоритетно для святкування року Зеленої Дерев'яної Змії можна обрати манікюр в зеленій кольоровій палітрі. Відомо, що цей колір символізує процвітання, достаток та удачу. Крім цього, зелений асоціюється зі змією, її врівноваженістю та зв'язком із природою. За астрологічними прогнозами, цей колір допомагає притягнути фінансову стабільність та нові можливості.

Червоний манікюр, щоб зустріти 2025 — Рік Зеленої Дерев'яної Змії

Ще одним варіантом для манікюру в новорічну ніч 2025 року може стати червоний. Майстриня манікюру уточнила, що це колір, який символізує пристрасть, романтику та інтимність. Як стверджують астрологи, саме червоний, додає енергії та впевненості для пошуку кохання. Може сприяти привабленню нових романтичних стосунків.

Золотий манікюр, щоб зустріти 2025 — Рік Зеленої Дерев'яної Змії

Як варіант для манікюру в рік Зеленої Дерев'яної Змії можна обрати золотий колір, який символізує заможність, успіх та достаток. За астрологічними трактуваннями, він відображає багатство, процвітання та вдалі можливості. Допомагає сфокусуватися на залученні фінансового благополуччя.

Синій манікюр, щоб зустріти 2025 — Рік Зеленої Дерев'яної Змії

Крім цього, для манікюру на новорічну ніч 2025 можна розглядати синій колір. Він символізує спокій, мир та очищення. Пов'язаний з водою, з якою часто асоціюють Змію. Астрологічні трактування говорять, що цей колір допомагає притягти душевну рівновагу та здоров'я.

Коричневий манікюр, щоб зустріти 2025 — Рік Зеленої Дерев'яної Змії

Темний шоколадний манікюр також може бути варіантом для манікюру з яким ви плануєте зустрічати 2025 рік. Цей колір може представляти зрілість, мудрість та життєвий досвід. Це може бути символом мудрості, притаманної Змії. Як стверджує астрологія, глибокі, теплі відтінки шоколаду можуть випромінювати чуттєвість, привабливість та сексуальну енергію.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна зустрічати Новий рік Змії 2025 у чорному.

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