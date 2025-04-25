Дочь Билла Гейтса запустила стартап по поиску самых выгодных цен на одежду (видео)

22-летняя Фиби Адель Гейтс, дочь миллиардера Билла Гейтса, вместе со своей 23-летней соседкой по общежитию в Стэнфрорде Софией Кианни запустила платформу Phia, которая сравнивает цены на модную одежду и ищет самое выгодное предложение.

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Об этом пишет People.

Phia, название которой составлено из имен ее учредительниц, официально вышла из стадии подготовки к запуску, и теперь можно загрузить бесплатное приложение для iOS. Платформа представляет собой инструмент для покупок, который использует ИИ для поиска лучших цен на модную одежду на более чем 40 000 розничных и секонд-хенд сайтов.

Чтобы быстро узнать цену на ту или иную вещь всего за несколько секунд, пользователям достаточно нажать кнопку "Купить это?". Затем Phia укажет, является ли цена высокой, типичной или справедливой. И если будет установлено, что она завышена, инструмент предложит "точные соответствия по более выгодной цене и похожие альтернативы".

Если пользователи предпочитают совершать покупки на компьютере, Phia также доступна для загрузки на Chrome.

"Было волнительно воплотить в жизнь видение, которое напрямую отвечает потребностям клиентов и сочетает инновации с нашей страстью. Покупка вещей, которые вы любите, не должна быть сложной, дорогой или пустой тратой времени. Вот почему мы создали Phia — чтобы сделать поиск лучшей сделки легким. Думайте о нем как о вашем личном помощнике по покупкам, который всегда рядом с вами на телефоне или ноутбуке, чтобы убедиться, что вы никогда не переплачиваете", — говорят девушки в беседе с таблоидом.

Создательницы платформы отмечают, что Phia – это как Google Flights для моды.

История Фиби, младшей дочери Билла и Мелинды Френч Гейтс, и Софии началась в Стэнфордском университете, где они в конечном итоге стали соседками по комнате и хорошими подругами.

Рабочие отношения расцвели немного позже, после того как они обе подали заявку на один из известных курсов Lean Launchpad в Стэнфорде, но им отказали.

Но в итоге девушки прошли еще один курс предпринимательства. В ходе обучения они обнаружили, что поиск того, над чем хотят работать, "на самом деле заключается в понимании того, что находится на пересечении того, что вы любите, того, что у вас хорошо получается, того, что нужно миру, и того, что действительно может иметь бизнес-модель".

И София, и Фиби говорили о своей любви к моде и начали спрашивать себя, как они могут использовать технологии, чтобы сделать людей более умными покупателями.

Ранее Фиби гейтс признавалась, что в колледже она одевалась ужасно. Чаще всего это были вещи от Forever21 и Shein.

"София увидела меня и такая — боже, подруга…", – вспоминает девушка.

Вскоре она купила идеальные б/у брюки Prada за $200 с ресейла Real Real, после чего продала платье Area с того же Real Real, купленное за $500, за $150 баксов. В конце концов она крепко задумалась над ценообразованием на одежду.

Девушкам удалось привлечь $100 тысяч от инвесторов Soma Capital, $250 тысяч стэнфордского гранта и еще полмиллиона – от других бизнес-ангелов.

"Если у меня все получится, то все, конечно, скажут, это потому что я дочка Гейтса. И в этом есть доля истины – без родителей я ни за что бы не попала в Стэнфорд. Но такой прессинг выдерживать непросто", – признается мисс Гейтс.

Ранее Фокус писал, с кем встречается Фиби Гейтс.