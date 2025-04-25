Дочка Білла Гейтса запустила стартап із пошуку найвигідніших цін на одяг (відео)

22-річна Фібі Адель Гейтс, дочка мільярдера Білла Гейтса, разом зі своєю 23-річною сусідкою по гуртожитку в Стенфрорді Софією Кіанні запустила платформу Phia, яка порівнює ціни на модний одяг і шукає найвигіднішу пропозицію.

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Про це пише People.

Phia, назва якої складена з імен її засновниць, офіційно вийшла зі стадії підготовки до запуску, і тепер можна завантажити безплатний додаток для iOS. Платформа являє собою інструмент для покупок, який використовує ШІ для пошуку найкращих цін на модний одяг на більш ніж 40 000 роздрібних і секонд-хенд сайтів.

Щоб швидко дізнатися ціну на ту чи іншу річ лише за кілька секунд, користувачам достатньо натиснути кнопку "Купити це?". Потім Phia вкаже, чи є ціна високою, типовою або справедливою. І якщо буде встановлено, що вона завищена, інструмент запропонує "точні відповідності за вигіднішою ціною та схожі альтернативи".

Якщо користувачі вважають за краще здійснювати покупки на комп'ютері, Phia також доступна для завантаження на Chrome.

"Було хвилююче втілити в життя бачення, яке безпосередньо відповідає потребам клієнтів і поєднує інновації з нашою пристрастю. Купівля речей, які ви любите, не повинна бути складною, дорогою або марною тратою часу. Ось чому ми створили Phia — щоб зробити пошук найкращої угоди легким. Думайте про нього як про вашого особистого помічника з покупок, який завжди поруч із вами на телефоні або ноутбуці, щоб переконатися, що ви ніколи не переплачуєте", — кажуть дівчата в бесіді з таблоїдом.

Творчині платформи зазначають, що Phia — це як Google Flights для моди.

Історія Фібі, молодшої доньки Білла і Мелінди Френч Гейтс, і Софії почалася в Стенфордському університеті, де вони зрештою стали сусідками по кімнаті і хорошими подругами.

Робочі стосунки розквітли трохи згодом, після того як вони обидві подали заявку на один із відомих курсів Lean Launchpad у Стенфорді, але їм відмовили.

Але в підсумку дівчата пройшли ще один курс підприємництва. Під час навчання вони виявили, що пошук того, над чим хочуть працювати, "насправді полягає в розумінні того, що перебуває на перетині того, що ви любите, того, що вам добре вдається, того, що потрібно світові, і того, що дійсно може мати бізнес-модель".

І Софія, і Фібі говорили про свою любов до моди і почали запитувати себе, як вони можуть використовувати технології, щоб зробити людей розумнішими покупцями.

Раніше Фібі Гейтс зізнавалася, що в коледжі вона одягалася жахливо. Найчастіше це були речі від Forever21 і Shein.

"Софія побачила мене і така — боже, подруго...", — згадує дівчина.

Незабаром вона купила ідеальні б/в штани Prada за $200 з ресейлу Real Real, після чого продала сукню Area з того ж Real Real, куплену за $500, за $150 баксів. Зрештою вона міцно задумалася над ціноутворенням на одяг.

Дівчатам вдалося залучити $100 тисяч від інвесторів Soma Capital, $250 тисяч стенфордського гранту і ще півмільйона — від інших бізнес-ангелів.

"Якщо в мене все вийде, то всі, звісно, скажуть, це тому що я донька Гейтса. І в цьому є частка істини — без батьків я нізащо б не потрапила до Стенфорда. Але такий пресинг витримувати непросто", — зізнається міс Гейтс.

Раніше Фокус писав, з ким зустрічається Фібі Гейтс.