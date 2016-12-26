В Нацбанке анонсировали создание кредитного реестра

Национальный банк Украины планирует в 2017 году создать кредитный реестр. Об этом заявил в интервью FinClub директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Думаю, что это вопрос 2017 года, ведь это не быстрый процесс. Мы уже согласовали с банками структуру данных, которые они будут предоставляться в кредитный реестр, но техническая реализация проекта только начинается - необходимо разработать платформу с нуля", - сказал Ваврищук.

Он отметил, что реестр будет наполняться постепенно, начиная с новых заемщиков, поскольку это огромный новый кусок работы для банков.

"Надо будет привлекать новых людей, инвестировать в IT, базы данных. Но мы хотим создать кредитный реестр и обязать банки учитывать качество обслуживания кредитов одним и тем же заемщиком в разных банках. Потому что, к сожалению, мы видим две большие проблемы: когда одни и те же компании хорошо обслуживают кредиты в частных банках, но не обслуживают в государственных; или когда компании обслуживают кредиты в связанных банках и не обслуживают в других. Мы не хотели бы, чтобы эта практика оставалась", - добавил Ваврищук.