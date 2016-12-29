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Главная » Деньги » Суд оставил в силе формулу определения рыночной цены на электроэнергию "Роттердам +"

Суд оставил в силе формулу определения рыночной цены на электроэнергию "Роттердам +"

Суд оставил в силе формулу определения рыночной цены на электроэнергию "Роттердам +"
Фото: Фокус.ua

Истец обещает подать апелляцию

29.12.16 209
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Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об отмене постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которой была введена так называемая формула "Роттердам+". Об этом в Facebook сообщил истец Андрей Герус.

"Судья Ищук принял решение в удовлетворении иска об отмене "Роттердам+" - отказать", - написал Герус.

Кроме того, по его словам, шесть ходатайств о привлечении свидетелей, АМКУ, министра энергетики также отклонены.

"Идем в апелляцию", - подытожил истец.

В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые электростанции, в том числе ДТЭК Рината Ахметова и государственного "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже.

 

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