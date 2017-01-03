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Главная » Деньги » НБУ значительно снизил лимит на расчеты наличными для граждан
НБУ значительно снизил лимит на расчеты наличными для граждан
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

НБУ значительно снизил лимит на расчеты наличными для граждан

При этом безналичные расчеты не ограничиваются

03.01.17 62
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Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. грн с 4 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка от 25 ноября №407 "О внесении изменений в постановление правления от 6 июня 2013 года №210 "Об установлении предельной суммы расчетов наличными".

Постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными в размере 50 тыс. грн между физическим лицом и предприятием в течение одного дня , а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

"Национальный банк Украины отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не причинит неудобств гражданам и не будет затрагивать ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т.д.)", – заявляют в НБУ.

Отмечается, что данное решение полностью соответствует международному опыту – многие европейские государства (Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Греция) установили предельные суммы наличных расчетов, другие страны также планируют ввести аналогичные нормы.

Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины будут осуществлять органы Государственной фискальной службы.

Напомним, Национальный банк Украины выступил с предложением ограничить наличные расчеты с участием физических лиц суммой в 50 тысяч гривен в день в начале августа 2016 года. 

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