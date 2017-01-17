В Украине насчитывается более миллиона "мертвых душ", получающих пенсии. Ежегодно государство тратит на них более 12 млрд гривен. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид в эфире Громадського.

"Кто сегодня может сказать, сколько денег уходит на обслуживание пенсионного фонда? Никто не знает. И это "черная дыра", куда государство деньги выделяет", - заявила она.

Сыроед считает, что в Украине должен быть создан реестр физических лиц. После чего его надо объединить с реестром недвижимости. Тогда станет возможным отслеживать граждан, получающих социальные выплаты, и выявлять тех, кто на этом злоупотребляет.

"Пенсии, субсидии, другие социальные выплаты. Сегодня есть люди, которые обладают пятью квартирами или домами и получают субсидию. Почему? Потому что мы не имеем реестра, а реестр недвижимости не синхронизирован с реестром физических лиц. И мы не знаем, сколько квартир у какой-то бабушки», - добавила она.

По ее мнению, только после создания единого реестра физических лиц можно говорить о повышении пенсионного возраста.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что нынешнее правительство не собирается повышать пенсионный возраст.