Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу

Руководствуясь принципом, что хобби тоже должно приносить деньги, менеджер одной из киевских компаний Максим Кириченко решил конвертировать в заработок своё давнее увлечение — цифровую фотографию. Парень зарегистрировался в качестве поставщика фотографий на нескольких зарубежных фотостоках (так называются ресурсы, которые продают разовое право публикации контента за небольшую плату). От каждой продажи фотостокеру, как называют поставщиков контента, достаётся от 20 центов до нескольких долларов. Однако удачные изображения могут продаваться сотни и даже тысячи раз, принося доход на протяжении многих лет. Сначала дело не шло. Но методом проб и ошибок Максим отточил мастерство и начал зарабатывать на своём пока ещё небольшом портфеле фотографий около $50–100 в месяц. Вот тогда и встал вопрос о способах получения денег в Украине.

Разобраться в финансовых нюансах оказалось сложнее, чем освоить искусство фотографии. Для начала Кириченко пришлось зарегистрироваться в системе электронных платежей, на которую фотостоки перечисляют авторское вознаграждение. Затем на основе рекомендаций "коллег по цеху" в Украине был выбран банк для открытия валютной карты. На неё Максим теперь перекидывает деньги с системы электронных платежей, а потом обналичивает средства в банкомате или через кассу банка. "От подобной цепочки постоянно ждёшь каких-либо сюрпризов. Несколько раз на банковский счёт поступало меньше денег, чем я ожидал, — банк-корреспондент "откусывал" комиссию. А потом и вовсе пришла SMS от банка, что он больше не будет принимать SWIFT-переводы от платёжной системы", — жалуется фотограф. Он уже было собрался подыскивать другой банк, но выяснил, что перевод можно отправлять не только через SWIFT, но и получать деньги на номер карточки. Свои мытарства фотограф-любитель считает незначительными, ссылаясь на то, что в других банках переводы фотостокеров и фрилансеров порою блокировали до выяснения происхождения. Так как переводить деньги из-за рубежа в Украину сегодня приходится фрилансерам, многочисленным трудовым мигрантам и IT-предпринимателям, Фокус собрал информацию об основных доступных способах перемещения денег через границу и цене вопроса.

Дорого и быстро

По данным Нацбанка, в 2016 году объём частных переводов в Украину из-за рубежа составил $5,4 млрд, или 5,8% ВВП. Из них $2,3 млрд поступили через банки, ещё $2,1 млрд — через международные платёжные системы и более $1 млрд — по неформальным каналам (из рук в руки). Более половины этого объёма — $3,6 млрд — составила оплата труда миллионов украинских граждан, работающих за рубежом.

В системе Western Union перевод становится доступным уже через 15 минут после отправки

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, наиболее популярным каналом перевода средств для "заробитчан" остаются международные системы денежных переводов. По данным НБУ, в Украине в 2016 году действовало 14 таких систем, зарегистрированных нерезидентами страны. По объёмам переводов в Украину из-за рубежа лидировали системы американского происхождения Western Union и MoneyGram, занимающие доли в 40% и 18% соответственно. На втором месте находилась российская "Золотая корона" с долей 24%. Далее по популярности следовали "россияне" "Юнистрим" (8% объёма переводов в Украину в 2016 году), "Колибри" (3%), "Лидер" (2%), а также Anelik и Blizko (менее 1%).Однако в октябре 2016-го деятельность российских платёжных систем в Украине запретили на один год.

Из-за ограничений можно ожидать перераспределение трафика из России в пользу банковских операций, неформальных каналов и американских систем Western Union и MoneyGram. "Важное преимущество крупных платёжных систем — качество обслуживания, высокая скорость, отсутствие расходов у получателя платежа и развитая сеть обслуживания. Но такой вариант денежного перевода наиболее дорогой — стоимость для отправителя составляет порядка 10–12% от суммы операции", — рассказывает адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнёры" Александр Выговский. Например, в системе Western Union перевод становится доступным уже через 15 минут после отправки, получить деньги в Киеве можно в любой из более чем 1,4 тыс. агентских точек, в числе которых много банковских отделений. Как вариант, полученный перевод через онлайн-сервис на сайте системы уже можно вывести на свою банковскую карту.

Чем больше, тем меньше

"Western Union, MoneyGram и т. п., как правило, используют для отправки небольших сумм. Для перевода большего объёма средств чаще применяют SWIFT-переводы. Сумма комиссии по ним зависит от тарифной политики банка-отправителя и составляет около 1%. К этой сумме также добавляются комиссии банков-корреспондентов, если отправитель хочет оплатить их сам", — объясняет ведущий эксперт сектора развития розничного бизнеса АО "ОТП Банк" Елена Деркач. Трансграничный перевод также можно отправить, используя возможности международных платёжных систем Mastercard и Visa.

Для примера возьмём денежные отправления из Польши — одного из наиболее активных направлений трудовой миграции из Украины. "Для того чтобы пользоваться переводами SWIFT, сначала придётся открыть счёт в польском банке. После этого срок выполнения операции составит около трёх дней, а её стоимость будет фиксированной и не очень высокой. Некоторые банки предлагают такой сервис всего за 10 злотых (около $2,5)", — уточняет директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец.

Western Union, MoneyGram и т. п., как правило, используют для отправки небольших сумм

Однако, если валюта польской карты — злотые, а украинской — гривна, появятся дополнительные потери из-за двойной конвертации. Впрочем, по мнению юриста компании по обслуживанию иностранных инвестиций Іnvestment Service Ukraine Владислава Евтушенко, одним из наибольших минусов банковского перевода является комиссия за обналичивание денег, которую банки часто взимают даже за снятие в собственной банкоматной сети или кассе. Например, в одном из банков такая комиссия составляет 1%, но не менее $1, из-за чего снимать суммы меньше $100 становится невыгодным.

Из рук в руки

Для передачи денег в Украину можно и вовсе обойтись без международных систем переводов и счетов в украинских банках. По словам старшего партнёра АК "Кравец и Партнёры" Ростислава Кравца, развитие электронных платежей, официальное трудоустройство за границей и возможность открытия счёта в иностранном банке позволяет работающим за рубежом гражданам попросту передавать дубликаты платёжных карт иностранных банков своим родственникам в Украине. Такую карту за границей можно периодически пополнять через интернет-банкинг или другие каналы, тогда как в Украине средства с карты можно будет снимать в банкоматах. Стоит отметить, что комиссия за снятие средств с карты "чужого" банка часто не ограничится 1%.

Пионеры финансового рынка

Переводят заработанные деньги в Украину не только "заробитчане". По мере развития технологий всё больше валюты в страну поступает благодаря индивидуальным IT-предпринимателям, фрилансерам, хендмейкерам и т. п., которые физически находятся в Украине, а зарабатывают за границей. В стране, финансовый рынок которой пока трудно назвать либеральным, для получения заработанных денег им порой приходится идти на разные ухищрения.

Юрист компании по обслуживанию иностранных инвестиций Investment Service Ukraine Татьяна Перевощикова в числе самых популярных среди самозанятых айтишников инструментов для получения средств из-за рубежа называет перечисление вознаграждения на валютный счет физлица-предпринимателя (ФЛП), перевод на валютный карточный счёт физлица в украинском банке, использование карточки зарубежного банка или карты Payoneer. "Первый вариант подходит для IT-специалистов со значительными и регулярными доходами и небольшой командой разработчиков, но из-за дополнительных расходов на банковское обслуживание и ведение бухгалтерского учёта менее привлекателен для соло-фрилансеров с нерегулярными поступлениями", — уточняет Перевощикова.

Если валюта польской карты — злотые, а украинской — гривна, появятся дополнительные потери из-за двойной конвертации

В случае открытия ФЛП договор заключается непосредственно с нерезидентом-заказчиком, который переводит с использованием SWIFT-вознаграждения на счёт ФЛП по факту выполнения услуг. С полученного дохода предприниматель уплачивает единый налог в зависимости от группы плательщиков и ЕСВ в размере 22%. В таком случае заработок оказывается абсолютно законным и прозрачным. Тем, у кого небольшие поступления из-за рубежа случаются по нескольку раз в год, можно обойтись открытием валютной карты физлица, сообщать её реквизиты заказчикам или привязать её для вывода средств к одной из электронных платёжных систем (например, Skrill), а с поступлений уплачивать 18% подоходного налога. Теоретически карточку можно открыть и в зарубежном банке, ведь НБУ отменил ранее обязательное для этой процедуры получение индивидуальной лицензии. Однако, как отмечает Перевощикова, легальное открытие иностранного счёта возможно только во время пребывания за пределами Украины.

Вместе с тем из-за угрозы фискального давления многие IT-предприниматели опасаются использовать для бизнеса непосредственно свои банковские счета. "Обычно платежи отправляются на карточные реквизиты при помощи большого количества электронных платёжных систем, таких как PaуPal, 2checkout, Stripe, Skrill, WePay и др. Они предоставляют виртуальный счёт в профиле, позволяя обойти ограничения Нацбанка относительно открытия счёта", — говорит старший юрист практики международного бизнес-администрирования компании Juscutum Евгений Борисенко.

По словам юриста ICF Legal Service Валерии Мытюшиной, мировым лидером по надёжности считается PayPal — эта система приобретает лицензии в каждой стране, что минимизирует риски блокировок переводов и проблем с органами власти. Но для Украины функциональность PayPal и некоторых других платёжных систем ограничена возможностью производить платежи с украинской карты. При этом получать, хранить и выводить средства из системы украинские резиденты не могут. Ради полноценного использования PayPal, без которого затруднительно вести трансграничный онлайн-бизнес, предприниматели, по словам Мытюшиной, открывают счета в зарубежных банках (чаще всего в Польше или Латвии) и привязывают выпущенную там карту к аккаунту в платёжной системе. С другой стороны, использование прокси-серверов, зарубежных IP-адресов и анонимайзеров, к чему могут прибегать предприниматели для обхода регистрационных требований PayPal, может закончиться блокировкой аккаунта.

Рисками при использовании электронных платёжных систем становятся их физическая отдалённость от пользователей из Украины, коммуникационные трудности, языковой барьер

"После онлайн-регистрации в сервисе Payoneer пользователю в течение 2–3 недель доставляют из Европы предоплаченную банковскую карту MasterСard, с помощью которой можно получать оплату, в том числе и от онлайн-бирж, а средства снимать в банкоматах. Обслуживание карты будет стоить около $30 в год, комиссия при получении средств составит 1–3%", – продолжает Валерия Мытюшина. По её словам, с августа 2016-го средства с Payoneer стало можно выводить на счёт в ПриватБанке, где комиссия за конвертацию составляет 2%, а минимальная сумма вывода равна $200. Получать средства из интернета (бирж фриланса, фотостоков и т.п.) украинцы также могут при помощи системы Skrill. Она работает как электронный кошелёк. Накопленные средства можно перевести в Украину при помощи SWIFT или отправить на реквизиты банковской карты Visa. Комиссия Skrill за вывод средств составляет 7,5%. При этом украинский банк может взимать дополнительную плату за снятие наличных в кассе или банкомате. Ещё одно решение, о котором Фокусу рассказала Валерия Мытюшина, — американский стартап Stripe, где готовы обслуживать даже тот бизнес, с которым из-за его онлайн-характера или недостаточной прозрачности не хотят связываться другие платёжные системы. Stripe принимает в том числе и биткоины, а через сервис Atlas предлагает клиентам зарегистрировать компанию в штате Делавер (США) и получить локальный аккаунт Stripe и даже местный банковский счёт за невысокую цену.

Рисками при использовании электронных платёжных систем становятся их физическая отдалённость от пользователей из Украины, коммуникационные трудности, языковой барьер и т. п. Кроме этого, работа с такими сервисами отнюдь не гарантирует отсутствие внимания со стороны украинских фискалов. Как отмечает Евгений Борисенко, если поступления от электронных платёжных систем происходят один-два раза в год, риски навлечь на себя налоговиков будут незначительные. Но если поступления носят регулярный характер, рано или поздно об этом прознают фискалы, которые вправе потребовать уточнения, не являются ли поступления на личный счёт доходом от предпринимательской деятельности и уплачены ли с них 18% подоходного налога. Если нарушение будет выявлено, последует административная ответственность в виде штрафа в 175 грн, 25% от неуплаченной суммы и пени.

Вышеназванные риски вряд ли кого-то останавливают. "Украинцы активно осуществляют платежи при помощи незарегистрированных в стране онлайн-платформ инновационных платёжных систем, а чтобы вывести из них наличные средства применяют разнообразные схемы переводов. И хотя официальной статистики о количестве таких транзакций нет, о подобной активности свидетельствует то, что Украина вошла в топ-10 стран по использованию узлов обработки очень популярной в мире криптовалюты (биткоин. — Фокус)", — заключает юрист ЮФ "Кушнир, Якимяк и Партнёры" Оксана Гриша.

Украина миру

Согласно официальной статистике, из Украины в другие страны физлица переводят в разы меньшие суммы в сравнении с полноводными потоками из-за рубежа. По данным НБУ, в 2016 году через официально зарегистрированные регулятором 39 систем переводов средств из Украины перевели только $352 млн, тогда как поступления через эти каналы составили почти $2,5 млрд. Способы перевода во многом схожи с теми, которые используются для отправки денег в Украину из-за рубежа. Как отмечает Иван Степанец, украинцы для перечислений за границу чаще всего пользуются банковскими переводами, международными системами денежных переводов и электронными деньгами. "Открыв счёт в украинском банке, можно осуществлять переводы как со счёта на счёт при помощи SWIFT, так и с карты на карту. В первом случае стоимость перевода будет незначительной фиксированной суммой, но у получателя деньги окажутся только через три дня. Во втором случае комиссия составит минимум 2%, но операция будет проведена мгновенно", — уточняет собеседник Фокуса. Как отмечают опрошенные Фокусом эксперты, существенный недостаток всех вышеперечисленных способов — максимально допустимая сумма переводов из Украины, которая регулируется НБУ и на данный момент составляет всего 15 тыс. грн в день и 150 тыс. в месяц.

Особенно распространённые в странах СНГ системы электронных денег WebMoney, YandexMoney и др., по всей видимости, теперь станут альтернативой для переводов из Украины в Россию после наложения санкций на официально зарегистрированные платёжные системы. "Такие сервисы, как WebMoney, YandexMoney и др., довольно просты в использовании и дают возможность легко конвертировать деньги в другие валюты. Перевод происходит очень быстро, а все операции можно осуществить сидя дома. Кроме этого стремительно набирают популярность среди продвинутой, чаще молодой, части украинского населения платежи при помощи криптовалюты", — продолжает Владислав Евтушенко. Вместе с тем собеседник Фокуса предупреждает, что, с точки зрения НБУ, WebMoney, YandexMoney и ряд других электронных валют незаконен на территории Украины, а относительно статуса криптовалют регулятор пока так и не может определиться.