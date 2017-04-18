МВФ: Введение накопительной пенсионной системы в Украине является преждевременным

Международный валютный фонд считает преждевременным введение накопительной пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье для Экономической правды.

"Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", - пишет ван Роден.

По его мнению, сначала необходимо исправить недостатки действующей системы пенсионного обеспечения.

"Введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы", - заявил глава миссии МВФ в Украине.

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Ван Роден считает, что низкий пенсионный возраст в сочетании с возможностями досрочного выхода на пенсию привели к тому, что в Украине насчитывается более чем 12 млн пенсионеров, что составляет около 30% населения.

"Украинцы выходят на пенсию в среднем гораздо раньше, чем работники в других странах региона: средний возраст выхода на пенсию для мужчин составляет около 58 ½ лет, а для женщин - не менее 56 лет. Для сравнения: средние показатели по ЕС составляют 63,6 лет для мужчин и 62,6 лет для женщин ", - заявил глава миссии МВФ по Украине.

Глава миссии отмечает, что Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд.

"Достичь этого можно разными способами: начиная с дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и до увеличения эффективного пенсионного возраста", - считает ван Роден.

"Действенным путем достижения этой цели является предоставление работникам большего, чем теперь выбора по возрасту выхода на пенсию в зависимости от общей продолжительности трудового стажа - для относительно раннего выхода на пенсию нужно будет иметь больший трудовой стаж - и создание стимулов для продолжения трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию", - пишет представитель МВФ.

В дополнение к этим изменениям, по его мнению, важно усилить администрирование доходов с целью сокращения количества предприятий, которые совсем не платят, или платят очень мало взносов за своих наемных работников.

"Кроме того, необходимо существенное ужесточение упрощенного режима налогообложения для малых предприятий, который создает большие возможности для уклонения от уплаты ЕСВ и налогов", - утверждает ван Роден.

Напомним, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров.