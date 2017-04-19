Правительство утвердило порядок распределения конфискованных за коррупцию средств

В госбюджете на 2017 год предусмотрено около 11,6 млрд грн поступлений от конфискации по коррупционным правонарушениям

Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решениям судов за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства, передает УНИАН.

Документ зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в числе тех, которые принимались без обсуждения.

Напомним, государственным бюджетом на 2017 год предусмотрено около 11,6 млрд грн поступлений от конфискации по коррупционным правонарушениям. Их должны передать на финансирование сферы обороны и безопасности.