В Диамантбанк ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Диамантбанк на основании решения Национального банка об отнесении этого финучреждения к категории неплатежеспособных.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Временная администрация назначена сроком на один месяц - до 23 мая включительно под руководством Старцевой Татьяны.
Таким образом, путем введения временной администрации начата процедура вывода Диамантбанка с рынка.
О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд обещает сообщить дополнительно на своем сайте.
Диамантбанк работает на рынке Украины с 1993 года и входит в первую группу банков с украинским капиталом. Ключевыми владельцами банка являются гражданин Австрии Флориан Косчат и граждане Украины Давид Жвания и Игорь Керезь.