Кабмин решил реструктуризировать 229 млрд грн госдолга

Правительство одобрило выпуск облигаций с погашением 2025-2047 годах для их обмена на ранее выпущенные ценные бумаги со сроком погашения в 2017-2030 годах

Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для их обмена на ранее выпущенные облигации со сроком погашения в 2017-2030 годах номинальной стоимостью 221,6 млрд грн и невыплаченным купонным доходом по ним на 7 млрд грн.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 24 мая, передает УНИАН.

Согласно проекту постановления, которое было принято без обсуждения и правок, годовая процентная ставка по новым облигациям составит уровень инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пунктов. При этом в случае дефляции годовая процентная ставка составит 1,5%.

Напомним, обновленный меморандум о сотрудничестве по программе расширенного финансирования между Украиной и Международным валютным фондом предполагает достижение реструктуризации "долга Януковича" перед РФ на $3 млрд.