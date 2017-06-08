В Европе не хотят дорогой украинский металлолом

В Евросоюзе призывают Верховную Раду не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома. В представительстве ЕС надеются, что депутаты Рады будут уважать те международные обязательства, которые публично на себя взяла Украина, "и избавятся от еще одного двустороннего торгового спора с ЕС".



Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

Так, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о продлении действия экспортных пошлин на металлолом. Этот шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин, говорится в заявлении.

"Хотя мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказалась украинская металлургия, продление действия пошлин на металлолом не является сбалансированным решением и противоречит международным обязательствам Украины", - говорится я в сообщении.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал скандальный законопроект №3868, который устанавливает дополнительные пошлины на вывоз лома черных металлов. Рада приняла этот закон в апреле 2016-го, тем самым на три года повысив пошлину на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну.

Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, и, соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации. Поэтому принятый закон ветировал президент. Он предложил сократить срок действия пошлины до 1 года.

