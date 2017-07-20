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Главная » Деньги » Украинцев, желающих получить субсидию, становится все больше

Украинцев, желающих получить субсидию, становится все больше

Украинцев, желающих получить субсидию, становится все больше
Фото: ukrafoto.com

За минувшие полгода их в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2016-го

20.07.17 1073
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В январе-июне 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 6,328 млн домохозяйств, что в 2 раза больше, чем в январе-июне 2016 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом на домохозяйства в городах приходится 68,1% таких обращений.

С начала года были назначены субсидии 3,667 млн домохозяйств (57,9% из числа обратившихся), из них в городах – 2,496 млн домохозяйств, в сельской местности – 1,172 млн.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 573,4 тыс., или на 18,5%.

В июне субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2,356 млн домохозяйств, из них 41,9% состояли из одного человека, 27,2% - из двух, остальные - из трех и более человек.

Общая сумма субсидий в январе-июне текущего года составила 2,740 млрд грн (из них в городах – 1,872 млрд грн, в сельской местности - 869 млн грн). В соответствующем периоде 2016 года эта сумма составляла 2,479 млрд грн (в городских поселениях – 1,444 млрд грн, в сельской местности – 1,035 млрд грн).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июне 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,2% и составил 164,9 грн.

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